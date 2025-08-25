Las puertas de Orriols se empiezan a cerrar para Dimitrievski

La portería del Ciutat de València es lo que más dolor de cabeza le está provocando a la dirección deportiva del Levante, que busca un guardameta que compita por el puesto de titular con Cuñat en los últimos días de mercado. Desde Orriols se han ‘tocado’ multitud de porteros y la posibilidad de incorporar a Stole Dimitrievski, procedente del Valencia CF, ha estado sobre la mesa. No obstante, el futuro del arquero macedonia apunta a estar lejos del bando levantinista mientras el club valora no solo otras opciones, sino que considera que la de Mestalla es la más difícil de todas.

El límite salarial aprieta las arcas del Levante y el coste de la operación no encaja en las cuentas del club, a la vez que el el Valencia no está de acuerdo en repartir el salario de un jugador con el que no cuenta para la presente temporada. Desde el club reconocen el interés y que se ha preguntado por la situación del ex del Rayo Vallecano, pero reconocen que están muy lejos de llegar a entenderse y, a falta de una semana para que la ventana de transferencias se cierre, que su llegada se sumerge en los márgenes de la improbabilidad.

A pesar de ello, a Dimitrievski se le abre una puerta tras ver cómo la vía granota está cada vez más cerrada y el Elche está a punto de sumar a sus filas a Iñaki Peña. El Celta rastrea la ventana de transferencias con el fin de firmar a un portero que compita con Ionuț Radu, sobre todo, por los sinsabores que ha dejado en sus primeros meses como futbolista celeste. Y en su lista de candidatos aparece el nombre de Stole Dimitrievski, quien apura los últimos días de mercado suspirando por un club que le brinde más oportunidades de las que ha dispuesto en Mestalla.