El exvalencianista Mathew Ryan reforzará la portería del Levante UD

El Levante UD tiene nuevo portero. Mathew Ryan, guardameta australiano que militó en el Valencia CF entre 2015 y 2017, será el encargado de defender la portería del Ciutat de València. El exvalencianista llegará libre al conjunto granota tras el vencimiento de su vinculación con el RC Lens y firmará por una temporada más una adicional según la información que ha dado a conocer SER Deportivos Valencia.

No era ninguna sorpresa que el equipo dirigido por Julián Calero andaba en busca de un nuevo guardameta tras la marcha de Andrés Fernández rumbo al Almería. A lo largo de estos últimos días habían sonado nobres como el de Stole Dimitrievski, cuya intención es salir del Valencia pero por el momento no ha recibido ninguna propuesta; o el de Diego Conde, que pese a comenzar la 2024/25 como titular en el Villarreal, perdió el puesto en el once del equipo de Marcelino García Toral y, a día de hoy, no encaja en los planes del técnico asturiano. Pero ninguna de estas dos opciones ha salido adelante, y finalmente el elegido ha sido Mathew Ryan.

Mathew Ryan aterrizará en València como agente libre, tras no extender su vinvulación con el Lens, al que llegó en el mes de enero procedente de la Roma. El australiano y el club francés decidieron separar sus caminos apenas seis meses después de su unión, por lo que desde el 1 de julio, el exvalencianista andaba en busca de un nuevo equipo.

El guardameta se convertirá en el décimo refuerzo levantinista tras las llegadas de Alan Matturo, Olasagasti, Matías Moreno, Kevin Arriaga, Jeremy Toljan, Víctor García, Goduine Koyalipou, excompañero de Ryan en el conjunto galo; Manu Sánchez e Iker Losada, que sumó sus primeros minutos como granota en la cruel derrota del pasado sábado ante el FC Barcelona (2-3).

Un portero experimentado

El ex del Racing de Lens si algo puede aportar al recién ascendido Levante es experiencia en la élite. A sus 33 años, Ryan ha defendido el arco de clubes como el Arsenal, el Brighton & Hove Albion, la Real Sociedad o el Brujas. Es la Premier League la competición en la que el australiano ha disputado más minutos a lo largo de su trayectoria. Además, también sabe lo que es jugar competiciones europeas, especialmente la Europa League.

Viejo conocido en la ciudad

Mathew Ryan regresará a la capital del Túria, ciudad que ya conoce tras su paso por el Valencia CF. El internacional por Australia llegó al conjunto blanquinegro en 2015, procedente del Brujas a cambio de ocho millones de euros. El club vio potencial en él y decidió invertir en un guardameta que pudiese hacer competencia a Diego Alves.

Mathew Ryan con la camiseta del Valencia / SD

En dos temporadas con el equipo de Mestalla, Ryan defendió la portería del Valencia en un total de 23 ocasiones, unas cifras propias del rol de portero suplente. Finalmente, en el verano de 2017, y tras una cesión en el Genk de por medio, el guardameta australiano se marchó al Brighton por una cifra cercana a los seis millones de euros.