Mathew Ryan ya está en Valencia para firmar con el Levante

Mathew Ryan ya está en Valencia. El portero ha aterrizado este martes a medio día en el aeropuerto de Manises, imagenes captadas por À Punt Esports, para poner rumbo al Ciutat de València y convertirse en las próximas horas en portero del Levante UD. El guardameta australiano que militó en el Valencia CF entre 2015 y 2017, será el encargado de defender la portería del conjunto que dirige Calero. El exvalencianista llegará libre al conjunto granota tras el vencimiento de su vinculación con el RC Lens.

No era ninguna sorpresa que el equipo dirigido por Julián Calero andaba en busca de un nuevo guardameta tras la marcha de Andrés Fernández rumbo al Almería. A lo largo de estos últimos días habían sonado nobres como el de Stole Dimitrievski, cuya intención es salir del Valencia pero por el momento no ha recibido ninguna propuesta; o el de Diego Conde, que pese a comenzar la 2024/25 como titular en el Villarreal, perdió el puesto en el once del equipo de Marcelino García Toral y, a día de hoy, no encaja en los planes del técnico asturiano. Pero ninguna de estas dos opciones ha salido adelante, y finalmente el elegido ha sido Mathew Ryan.

Décimo refuerzo granota

Mathew Ryan llega a Valencia como agente libre, tras no extender su vinvulación con el Lens, al que llegó en el mes de enero procedente de la Roma. El australiano y el club francés decidieron separar sus caminos apenas seis meses después de su unión, por lo que desde el 1 de julio, el exvalencianista andaba en busca de un nuevo equipo.

El guardameta se convertirá en el décimo refuerzo levantinista tras las llegadas de Alan Matturo, Olasagasti, Matías Moreno, Kevin Arriaga, Jeremy Toljan, Víctor García, Goduine Koyalipou, excompañero de Ryan en el conjunto galo; Manu Sánchez e Iker Losada, que sumó sus primeros minutos como granota en la cruel derrota del pasado sábado ante el FC Barcelona (2-3).