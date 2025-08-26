MERCADO
Rodas: "No hay una propuesta firme. En principio, nos remitimos a la cláusula"
El director deportivo del Levante UD indica que en el club confían "mucho" en el jugador y alude a la cláusula, 25 millones de euros
El director deportivo del Levante UD, Héctor Rodas, ha hecho repaso de la última hora en el mercado del equipo azulgrana, que llega cargada con los nombres principales de Carlos Álvarez, pretendido por el Benfica, y el portero Mathew Ryan, atado ya para que sea el portero que pedía el entrenador, Julián Calero.
El exjugador granota, ahora al frente de la dirección deportiva, no puede asegurar por completo la continuidad de la estrella del equipo, el habilidoso mediapunta, ya que "el mercado está abierto". Eso sí, se aferra al vínculo existente entre el Levante y Álvarez para no quedarse a pocos días del cierre sin un futbolista tan diferencial para el conjunto granota.
"Nosotros confiamos mucho en él, Carlos es nuestro jugador franquicia, vamos a ver qué pasa...", ha dicho Rodas a los micrófonos del 'Chiringuito' y Cadena Cope mientras salía esta mañana del Ciutat de València.
Como ha informado SUPER, y reafirma las palabras del director deportivo, a esta hora del martes "no hay una propuesta firme" por parte de los portugueses ni de ningún otro club para llevarse a Álverez. No obstante, Rodas sabe que los lusos están dispuestos a hacerla.
La cláusula es de 25 millones
A la pregunta de si el Levante está necesitado económicamente de una venta como la de Carlos Álvarez, Rodas asegura que "no, no hay necesidad". "No hemos hablado con él porque no hay nada que hablar, no hay propuesta firme". Además del Benfica, a las oficinas del Levante han llegado consultas por el futbolistas de ligas poderosas en lo económico como la árabe y la rusa.
¿Se remitirá el club de Orriols a la cláusula de 25 millones? "En principio, sí", responde el director deportivo, que concluía admitiendo que las "conversaciones" con el portero Ryan, ex del Valencia, para la portería al ser cuestionado si su fichaje está ya cerrado.
