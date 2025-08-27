La Fundación del Levante desmiente haber sido avisada sobre el menor en la acción “Escort Kids”
Desde el club aseguran que se hizo todo lo posible para que Salva pudiera saltar al campo, mientras que el patrocinador de la acción se desentendió por completo de la situación
La Fundación del Levante UD ha emitido un comunicado oficial en respuesta a una publicación en redes sociales en la que se denuncia un supuesto trato excluyente hacia un menor con una discapacidad intelectual durante la acción "Escort Kids" en la previa del partido ante el FC Barcelona el pasado 23 de agosto.
Según el comunicado, ni la Fundación ni el Levante UD fueron informados con antelación de que uno de los niños participantes tenía una discapacidad. De hecho, la presencia del menor fue comunicada apenas 45 minutos antes del inicio del partido, según el comunicado, lo que dejó poco margen de maniobra.
"De haberlo sabido antes, la participación no habría sido viable por la propia complejidad emocional y de estrés que implica esta acción para cualquier niño" señala el texto. A pesar de ello, el club intentó activar varias alternativas excepcionales que, por respeto al menor, no se han detallado públicamente.
El Levante lo intentó todo
Desde la Fundación y el club se destaca que se hizo todo lo posible para poder permitir la participación del menor. Sin embargo, el patrocinador de la acción, responsable de la gestión de los niños participantes, se desatendió completamente del asunto una vez surgió el problema, sin ofrecer colaboración alguna para buscar una solución.
Protocolos cumplidos y compromiso con la inclusión
En el comunicado de la Fundación aseguran que todos los protocolos de protección y acompañamiento de menores establecidos desde hace más de diez años se cumplieron rigurosamente durante el evento. Además, se reafirmó el compromiso histórico del Levante UD con la inclusión de personas con diversidad funcional, recordando que han sido pioneros en la creación de proyectos deportivos integradores.
Sin más declaraciones
Por ello, la Fundación considera "desproporcionadas e injustas" algunas acusaciones publicadas en redes sociales, al estar basadas en información incompleta y fuera de contexto, según ellos. Por respeto al menor y su entorno, han decidido no emitir más declaraciones públicas sobre el asunto, aunque han abierto la puerta a dialogar con los autores de la publicación para explicarles lo que ellos deseen.
