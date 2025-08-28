Clausulazo tramitado: Ivonne Chacón se marcha del Levante Femenino

El Levante Femenino arrancará la competición este fin de semana sin una de sus principales estrellas. Tras la salida de Anissa Lahmari, Ivonne Chacón hace las maletas para emprender una nueva aventura en el Chicago Stars, después de que el club estadounidense haya abonado los 500.000 euros de su cláusula de rescisión. El periodista Ismael Algarra, a través de su canal de Twitch, adelantó los cantos de sirena producidos desde Estados Unidos y su salida, a falta de confirmación oficial, ya es un hecho. Esta mañana no se ha entrenado con el resto de sus compañeras para poner rumbo a la National Women's Soccer League.

Un año después de aterrizar en Orriols en calidad de agente libre tras finalizar contrato con el Valencia CF, la delantera colombiana entra de lleno en la historia del club. El Levante solo ha tardado un año y medio en cerrar otra gran venta que alivia sus maltrechas cuentas. En enero de 2024 se produjo la venta de Mayra Ramírez al Chelsea, a cambio de 450.000 euros más 50.000 en variables por objetivos que, según apuntó el club en su momento a través de un comunicado, tenía previsto que se cumplieran. En su momento, la de Mayra fue la más cara en la historia del fútbol femenino. Este verano, el fichaje de Olivia Smith rompió todas las barreras: 1,3 millones al Arsenal.

A la espera de la oficialidad del Levante, Ivonne Chacón ya se ha despedido de las granotes con un comunicado en sus redes sociales. “Hoy me toca cerrar una etapa muy especial en mi vida, después de un año defendiendo con orgullo los colores del Levante, ha llegado el momento de despedirme. Solo puedo sentir gratitud infinita hacia el club, mis compañeras, cuerpo técnico y todas las personas que hacen parte de esta gran familia. Ha sido un año de mucho aprendizaje, de crecimiento personal y profesional, y de experiencias que me acompañarán siempre. Gracias a la afición por cada apoyo, cada aplauso y cada muestra de cariño. Ha sido un honor llevar este escudo y sentir el respaldo en cada partido. Me marcho con el corazón lleno, sabiendo que siempre llevaré al Levante conmigo”, escribió.