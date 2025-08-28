Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Rueda de prensa de Julián Calero

El técnico del Levante analiza el sala de prensa el encuentro ante el Elche

Calero, en rueda de prensa

Calero, en rueda de prensa / LEVANTE UD

Rafa Esteve

Julián Calero analiza en sala de prensa el tercer partido de Levante UD esta temporada, donde el conjunto granota buscará la primera victoria de la temporada. El equipo visita el Martínez Valero este viernes a las 19:30 horas para medirse al Elche.

