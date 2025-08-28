Directo | Rueda de prensa de Julián Calero

Nervioso por las dos primeras sin puntuar

Nos gusta ganar y fue una oportunidad única de ganar al Barça. Fue fantástica la oportunidad por cómo lo hicieron mis jugadores. Anímicamente, romper ese cascarón, hubiera sido increíble. No voy a sacar los pies del tiesto. Voy a hacer que mis jugadores se sientan bien. Nos gustaría sumar para no generar dudas en el entorno. Anímicamente hemos pasado el parabrisa. Lo pasado no tiene solución. Sí cómo ganar el partido de mañana. Esto no perdona.