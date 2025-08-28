Carlos Espí y Paco Cortés, convocados con España

Carlos Espí y Paco Cortés han sido convocados a la selección española Sub-20 y Sub-19, respectivamente. La primera semana de septiembre está reservada para el parón de selecciones de FIFA, aunque el Levante UD no tiene ningún futbolista convocado con la selección absoluta de su país, sí que posee jóvenes promesas citadas para las inferiores de España. El conjunto granota juega mañana, 29 de septiembre, un partido clave en su comienzo liguero. Julián Calero se enfrenta al Elche, tras dos derrotas en sus primeras dos jornadas en La Liga el equipo podría irse con 0/9 al parón.

Convocatoria Carlos Espí

Carlos Espí ha sido citado por la Selección española Sub-20 para los encuentros internacionales amistosos que disputará frente a Francia. El delantero deberá concentrarse con el combinado nacional del 1 al 7 de septiembre para enfrentarse a la selección francesa en dos encuentros. Estos encuentros están programados para preparar el Mundial Sub-20 que se disputará en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre.

Convocatoria Paco Cortés

El canterano levantinista Paco Cortés ha sido convocado por la Selección española Sub-19 para disputar el Torneo Pinatar Arena. El extremo se unirá el 1 de septiembre a la concentración y disputará tres partidos, 3 de septiembre ante Países Bajos, 6 de septiembre ante Inglaterra y 9 de septiembre ante Ucrania.