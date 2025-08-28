La vida pasa lo suficientemente rápido como para comprobar que el transcurso de los meses, en términos temporales, parecen períodos completamente fugaces. Da la sensación, para bien o para mal, de que todo cambia en un abrir y cerrar de ojos por mucho que las agujas del reloj sigan corriendo. Parece que fue ayer cuando Elche y Levante se vieron las caras por última vez, en un escenario tan ilusionante como tenso, y que, directa o indirectamente, determinó el destino de dos entidades que, a su manera, terminaron encontrándose a través de un tramo final de campeonato frenético. Mientras unos metieron la directa, otros vieron peligrar su ilusión. Sin embargo, los dos alcanzaron el sueño por el que estuvieron meses luchando sin descanso. El Martínez Valero, tres meses y medio después, busca otro partido trepidante ante el Levante, pero con la felicidad de que el encuentro se produzca en el contexto que se merecen los dos clubes: Primera División.

De aquella tarde en territorio franjiverde, donde los levantinistas asaltaron el feudo del, por aquel entonces, conjunto más en forma de la categoría, poco queda a pesar de que Levante y Elche se dieran el lujo de ascender a la élite tras ser los más dominantes de Segunda División. Cada uno a su manera, pero marcando tendencia, y actuando con puño de hierro, en una de las ligas más igualadas del mundo. Los procedentes del barrio de Orriols sintieron que el ascenso, que se enredó en exceso tras perder en Oviedo y empatar en casa ante el Tenerife, dejaba de ser una utopía. De hecho, de no haber ganado en el Martínez Valero, su destino hubiera pendido de un hilo, ya que los tres puntos le sirvieron para recortar su distancia con los ilicitanos a una unidad faltando tres fechas de competición.

Levante - Barcelona / Alberto Saiz / AP

Todo lo que no hubiera sido vencer en Elche habría supuesto un tramo final más pendiente del ‘retrovisor’ que de las posiciones de cabeza. Mientras, los franjiverdes vieron cómo el Levante aguó una fiesta que, de haberse concretado, habría supuesto billete y medio para su regreso a la élite. De hecho, tres puntos, faltando nueve, hubiera abierto una brecha de siete puntos casi insalvable. Una derrota en Huesca y el triunfo del Mirandés contra el Córdoba les mandó a la tercera plaza, pero ahuyentaron el pánico y reaccionaron con dos victorias consecutivas que les llevaron a Primera, conquistando la bandera del ascenso en Abanca-Riazor.

Tres meses y medio después, Levante y Elche se vuelven a enfrentar sintiéndose afortunados de hacerlo en la máxima categoría del fútbol español, aunque con sensaciones contrapuestas. Los de Eder Sarabia, animando un mercado en el que han elevado el nivel de su plantilla con fichajes como el de Rafa Mir o André Silva, han entrado con buen pie en la élite no solo puntuando en las dos primeras jornadas, sino siendo capaces de rascarle unidades a dos de los equipos más prestigiosos a nivel nacional. Estrenaron su redebut en Primera con un empate ante el Betis y asaltaron el estadio del Atlético de Madrid con un 1-1 que hizo temblar los cimientos de un Riyadh Air Metropolitano cuya inversión en fichajes oscila entre los 150 y los 200 millones.

Levante - Barcelona / Andreu Esteban / EFE

Los de Julián Calero también se han movido, a pesar de sus limitaciones económicas, hasta el punto de incorporar a sus filas a 10 caras nuevas, pero sus esfuerzos no se están traduciendo en unidades en su casillero. Es más, tanto ante el Alavés como frente al Barça se esfumaron los puntos en el descuento. Y aunque frente a los culés quedó el orgullo de haber tuteado, hasta el final, a uno de los mejores equipos del mundo, la amargura de la derrota estuvo latente en una plantilla consciente de que el fútbol, y más en Primera División, no espera a nadie. Urge puntuar y qué mejor lugar que en el Martínez Valero: estadio donde dieron un paso de gigante hacia un ascenso que también celebró el Elche, para orgullo de una Comunitat que presenciará dicho enfrentamiento desde la alegría que produce tener una máxima categoría con cuatro equipos valencianos.