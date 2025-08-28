"Carlos Álvarez está ilusionado y centrado, pero el cierre de mercado es imparable"

Trastocar los planes y posible negociación

Poco puedo hacer. Quiero que mi jugador se quede conmigo. No pude parar lo de Kocho o lo de Andrés. El valor de los jugadores se ha multiplicado y de eso nos sentimos orgullosos. Eso es síntoma de que las cosas se están haciendo bien. El pez grande se come al pequeño, y es lo que hay. Intentamos poner soluciones. No queremos que pase, pero buscaremos soluciones. Quiero que acabe el mercado para quedarme con el grupo de jugadores con los que voy a trabajar.