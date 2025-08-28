Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

"Carlos Álvarez está ilusionado y centrado, pero el cierre de mercado es imparable"

El técnico del Levante analiza el sala de prensa el encuentro ante el Elche

Calero, en rueda de prensa

Calero, en rueda de prensa / LEVANTE UD

Rafa Esteve

Rafa Esteve

Julián Calero analiza en sala de prensa el tercer partido de Levante UD esta temporada, donde el conjunto granota buscará la primera victoria de la temporada. El equipo visita el Martínez Valero este viernes a las 19:30 horas para medirse al Elche.

Actualizar
Ver más

TEMAS

Tracking Pixel Contents