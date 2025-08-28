En Directo
"Carlos Álvarez está ilusionado y centrado, pero el cierre de mercado es imparable"
El técnico del Levante analiza el sala de prensa el encuentro ante el Elche
Julián Calero analiza en sala de prensa el tercer partido de Levante UD esta temporada, donde el conjunto granota buscará la primera victoria de la temporada. El equipo visita el Martínez Valero este viernes a las 19:30 horas para medirse al Elche.
Finaliza la rueda de prensa de Julián Calero, previa al encuentro contra el Elche.
Nervioso por las dos primeras sin puntuar
Nos gusta ganar y fue una oportunidad única de ganar al Barça. Fue fantástica la oportunidad por cómo lo hicieron mis jugadores. Anímicamente, romper ese cascarón, hubiera sido increíble. No voy a sacar los pies del tiesto. Voy a hacer que mis jugadores se sientan bien. Nos gustaría sumar para no generar dudas en el entorno. Anímicamente hemos pasado el parabrisa. Lo pasado no tiene solución. Sí cómo ganar el partido de mañana. Esto no perdona.
Preparación de partido ante el Elche
Hay bastantes jugadores en comparación a los que ascendimos. Han firmado bien. Nos partidos diferentes, sobre todo, por ser cabeza de ratón. Ahora hay que pelear con más barro en los pies y manejarte bien. Sé lo que sé ese barro y no quiero que se hunda ese equipo. Contexto diferente, pero los dos entrenadores nos conocemos.
Koyalipou
Desde el primer minuto fue un esguince, pero tenía un golpe también. Intentó ayudar al equipo y no terminó de encontrarse bien. Entendemos que para el Betis lo tendremos disponible.
Internacionales a la vista
Ryan no va a ir porque está hablado con él. Kervin hemos hablado con la federación para que entendieran la situación. Creemos que el viaje en sí no le permitirá jugar. Sería bueno para ambas partes.
Salidas
Todos saben lo que opino. He contado con todos y les he dicho que lo lógico es ver las posibilidades de mercado que hay. Tienen que valorar dónde ser felices. Quiero tener una plantilla ajustada con algún comodín. Lozano no jugó, pero no porque no contara con él. No lo tiene sencillo a día de hoy.
Ryan como nuevo portero
Las características de Ryan me gusta. Tiene experiencia, conoce la ciudad, el idioma... Va bien en el juego aéreo... Quiere jugar en el Mundial... Estaba en la lista inicial. Está muy bien, entrenado, fino y las pruebas físicas han ido muy bien. No quería que viniera un portero a firmar su último contrato.
Se buscaría un reemplazo a Carlos
Cualquier futbolista que salga tiene que ser reemplazado. Salvo con los que no cuentas. Estamos a dos jugadores por puestos. Tenemos un ramillete muy grande por si nos pasan cosan. Pocas quejas, este es nuestro mundo y nuestro contexto.
Trastocar los planes y posible negociación
Poco puedo hacer. Quiero que mi jugador se quede conmigo. No pude parar lo de Kocho o lo de Andrés. El valor de los jugadores se ha multiplicado y de eso nos sentimos orgullosos. Eso es síntoma de que las cosas se están haciendo bien. El pez grande se come al pequeño, y es lo que hay. Intentamos poner soluciones. No queremos que pase, pero buscaremos soluciones. Quiero que acabe el mercado para quedarme con el grupo de jugadores con los que voy a trabajar.
Carlos Álvarez
Desde el punto de vista físico puede jugar más minutos. Ha entrenado toda la semana con normalidad, pero sabiendo que nos limitará. Hay que saber cuándo meterle. Parece que lo importante es el once inicial, pero también qué pasa después. Mentalmente está ilusionado y plenamente centrado. Lo que depende de él es cómo entrenas. El cierre de mercado es imparable. No sé cómo está la situación. Voy a intentar empujar todo lo posible para poder quedármelo.
