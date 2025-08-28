Sarabia se deshace en elogios hacia Calero

Eder Sarabia habló en la previa del encuentro entre el Elche y el Levante y alabó la labor de Julián Calero al frente del club granota. Ambas se estrenan como primeras espadas en un banquillo dentro de la élite del fútbol español y comentó que si Calero pertenece al ecosistema de Primera es porque se lo ha ganado. “Si está en Primera División es porque es muy buen entrenador”. Además, dudó de si le había ganado en alguna ocasión, por lo que espera que sea mañana en el Martínez Valero.

“No sé si le he ganado alguna vez, pero ya tengo ganas, siempre desde la deportividad”, dijo el de Bilbao antes de destacar las virtudes de su próximo rival. “El Levante es un equipo que tiene sus armas, su esencia y capacidad para convencer a sus jugadores de lo que hacen. Y lo hacen muy bien”, pidiéndole a su equipo “acierto en las áreas, cometer menos errores y un puntito de hambre y revancha deportiva. Está muy preparado para tener rigor sin tener el balón”.

Sobre su Elche, comentó que están construyendo un ideal de club que será beneficioso para el futuro y atractivo para los jugadores que buscan dar un impulso a su rendimiento en año de Mundial. “Estamos haciendo una gran idea en el club, con un perfil de futbolista muy marcado y bastante claro. Con todo eso que venimos ofreciendo, somos atractivos para jugadores que en otras circunstancias sería difícil que vinieran con nosotros. En circunstancias así, muchos jugadores buscan recuperar su mejor rendimiento... y ven que aquí te puedes revalorizar".