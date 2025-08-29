“¿Carlos Álvarez? Estamos preparados para cualquier escenario”

Tres días quedan para que finalice el mercado de traspasos y en Orriols se muerden las uñas por el futuro de Carlos Álvarez. La incertidumbre está servida, con el Levante exigiendo el pago de la cláusula de 25 millones de euros y el Benfica dispuesto a hacerse con los servicios del héroe del ascenso a Primera División. El nombre del ‘24’ está en boca de todos y no es para menos. Es un tema recurrente no solo en el Ciutat de València, sino también en el fútbol español. Ante ello, Maribel Vilaplana, consejera y portavoz de la entidad levantinista, habló en los micrófonos de DAZN sobre la situación del jugador. La periodista puso en valor al jugador, que sale de titular en el Martínez Valero, pero reconoció que, hasta el 1 de septiembre a las 23:59, todo puede pasar.

“Lo más significativo es dónde está Carlos Álvarez, y es ahí (en el césped). Está en el once titular, lleva la camiseta y va a defender el escudo con la misma responsabilidad que el primer día. Eso no significa que haya una decisión tomada, el mercado cierra este lunes. Es un jugador muy deseado, con una cláusula muy importante, y además un emblema del equipo. Esos componentes hacen que sea una decisión compleja y que sigue estando ahí. Hoy sale con el escudo y vamos a disfrutar de un jugador increíble. Nos va a ofrecer un gran espectáculo”, aseguró Maribel en DAZN.

Carlos Álvarez celebra su gol en Riazor. / LUD

Sin saber qué deparará el futuro de Carlos Álvarez, la consejera insistió en que, pase lo que pase, el nombre del andaluz permanecerá siempre escrito con letras de oro en la historia del Levante. Su descomunal temporada 24/25 (7 goles y 11 asistencias) fue culminada con un golazo en Burgos para ascender a Primera. Y eso no lo borrará ninguna negociación ni ningún traspaso. “Lo que está claro es que Carlos va a ser un emblema de este club, pase lo que pase. Él va a ser uno de los jugadores más significativos del Levante. El hecho de que estén tan interesados en nuestros jugadores significa que las cosas se hacen bien. Forma parte del éxito de un equipo. Sin embargo, también tenemos éxito en nuestra capacidad de resiliencia y de adaptación. Así que estamos preparados para cualquier escenario”, finalizó Maribel.