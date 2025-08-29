Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los once elegidos por Julián Calero para enfrentarse al Elche

El técnico levantinista mueve piezas en una alineación con novedades

El escenario del partido. / ELCHE CF

El Levante afronta la tercera jornada de LaLiga con sorpresas en su alineación. El equipo levantinista intentará asaltar el feudo donde dio un golpe sobre la mesa para ascender a Primera con dos principales novedades: la presencia de Mathey Ryan bajo palos y la titularidad de Carlos Álvarez, el hombre del momento, por los rumores que lo colocan en el Benfica. Por lo demás, Calero mantiene a los restantes que le plantaron cara al Barça, pero sin la presencia de Morales en el once y con Olasagasti inscrito.

ALINEACIÓN DEL LEVANTE UD: Ryan; Toljan, Dela, Elgezabal, Cabello, Manu Sánchez; Oriol Rey, Pablo Martínez; Carlos Álvarez, Brugué y Romero.

