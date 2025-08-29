En Directo
"No voy a dar volantazo a las primeras de cambio"
Calero confía en revertir la situación a pesar de las malas sensaciones mostradas ante el Elche
Finaliza la rueda de prensa de Julián Calero tras la derrota contra el Elche.
Baja posesión
Me preocupa que estamos encajando goles a balón parado y en pérdidas de disputa. La posesión vale para poco. Es importante saber qué hacer con el balón. Me preocupa no haber llevado el partido a mis intereses.
Cambio en la portería
Queríamos manejar el juego aéreo con Ryan. Ha manejado todo muy bien entrenando y nos ha dado confianza. No ha hecho las cosas mal, sino todo lo contrario. Pablo tiene que seguir así y trabajando. Le volverá a llegar su momento.
Carlos Álvarez y estado de ánimo
Está mal porque hemos perdido. Estaba tranquilo y con ganas de jugar.
Goles encajados y Carlos Espí
Es una buena noticia para el club. No puede perder las disputas en los dos goles. No ha sido en lo que puede hacer el Elche, sino en disputas entre tres centrales. Es error de bulto. Hay que mirar muchas cosas y solucionarlas. Hay que encarar los problemas.
Cambio de sistema durante la segunda parte
El otro día funcionó de manera fenomenal. El cambio ha sido por las circunstancias. Hemos tenido una serie de dificultades, pero no vamos a cambiar la idea. No voy a dar volantazo a las primeras de cambio. Todo lo que sea usar la sensatez suele funcionar. Iré con esa idea.
Permanencia de Carlos Álvarez
Ha estado en el partido, que es lo que me preocupa. Cualquier jugador que se pueda marchar a estas altura no es buena, pero la necesidad a nivel económico es evidente. Tengo ganas de preparar al equipo durante el parón para que compitan bien.
Arranca la rueda de prensa de Julián Calero tras la derrota contra el Elche
Nos ha pasado como el día del Barça, encajando dos goles muy pronto. No hemos tenido el partido donde queríamos y nos ha faltado muchísimo control de juego, al igual que capacidad para tener la posesión. La segunda parte, con los dos goles, se ha vuelto un poco loca. La idea era meternos con un gol pero no ha sido así. Pero no voy a decir que este equipo no da. Tranquilidad. Esto no va a ser así todo el tiempo. No le queda más remedio que mejorar y competir. Tenemos que ver qué piezas podemos tocar y hacerles creer que se puede.
