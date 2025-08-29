"No voy a dar volantazo a las primeras de cambio"

Arranca la rueda de prensa de Julián Calero tras la derrota contra el Elche

Nos ha pasado como el día del Barça, encajando dos goles muy pronto. No hemos tenido el partido donde queríamos y nos ha faltado muchísimo control de juego, al igual que capacidad para tener la posesión. La segunda parte, con los dos goles, se ha vuelto un poco loca. La idea era meternos con un gol pero no ha sido así. Pero no voy a decir que este equipo no da. Tranquilidad. Esto no va a ser así todo el tiempo. No le queda más remedio que mejorar y competir. Tenemos que ver qué piezas podemos tocar y hacerles creer que se puede.