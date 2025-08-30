NI TANT NI TAN POC
El Llevant UD perd immerescudament contra el Granada FC
La impressió general ha sigut satisfactòria per al primer partit de la temporada 2025/26 en la Lliga F Moeve
Josep Carles Laínez
La festa de la calor ens rep en la primera jornada de la Lliga F Moeve. Migdia. Hora sexta. Angelus. La verdor s'estén davant la vista, creada o recuperada, en lluita amb la mítica cimentera de Bunyol. En Blade Runner sempre era de nit i no deixava mai de ploure; ací és al contrari: sempre és de dia, i sempre està sec, però és una classe de límit paregut, d'extremitats que s'allarguen, de basca d'humitat i sol, d’esplendor de desfici. I el Llevant UD Femení que juga en la calor de casa; el Granada CF, en la calor visitant.
I així, d'extrem a extrem, quedem en el centre, que és on s'ha desenrotllat bones seccions de l’encontre. De fet, el primer xut, i del Granada, no s'ha produït fins al minut 14. Una primera part centrada: en el camp, en el resultat, en la timidea, en les ocasions, encara que les andaluses han jugat amb més fluïdea, controlant la possessió de la pilota; arribaven amb més perill, i destacava la incorporació de Sonya Keefe en el conjunt dirigit per Irene Ferreras. Quant al Llevant, tot i que ha provat sort per les dos bandes, ha sigut en l'esquerra, amb la presència de Gabaldón recuperant i creant, on ha apuntat les millors aproximacions a la porteria de la japonesa Chika Hirao. Però la vibració era que el Granada estava més ficat, amb major sensació de solidea, i, no en va, s'ha avançat en el minut 16 amb gol de la xilena Keefe. El Llevant, esperonat per este contratemps, i després de repel·lir una segona ocasió de les andaluses, ha aconseguit, a partir d'una jugada per la banda esquerra, amb una incommensurable Maria Gabaldón, el gol de l'empat amb el primer xut de les valentines. I a pesar de la igualtat dels dos equips, el segon quart de l'encontre ha vist un Llevant més compacte, i distribuint jugades filades, contraatacs, recuperacions i pilotes bombejades; si no ocasions clares de gol, hi havia potència guanyadora.
Però les possibilitats de capgirar el resultat s'han esvanit en els primers vint minuts de la represa, i no per culpa de cap joc de fantasia del Granada CF, que s’ha mantingut en una fèrria defensa i en una alta pressió. La gran protagonista del partit ha sigut l’àrbitra, Ylenia Sánchez, qui en tres jugades decidí que l’equip guiat per Emily Lima no traguera un punt de justícia. Primer de tot, el gol anul·lat en el minut 56 a Inés Rizo després del centre de Daniela Luque, en el qual s’ha assenyalat falta de la llevantinista, en decisió que com a mínim podria ser dubtosa; segonament el penal xiulat en el minut 72 en contra del Llevant, este sí que eixit de la imaginació més estrambòtica de la col·legiada, amb targeta groga per a Eva Alonso, i que ha suposat el gol de la victòria per al Granada CF, també dels peus de Keefe; per últim, una eixida estranya de Chika Hirao després d’un còrner en el minut 76, que s’ha emportat per davant Zipporah Agama…, i allò que ha pitat Sánchez ha sigut falta en atac. Tres pilotes en el travesser en diferents moments de l’encontre han acabat d’arrodonir esta primera derrota del Llevant, que almenys hauria merescut traure un punt.
La calor, enemiga extra
Ara bé, la impressió general ha sigut satisfactòria per a un primer partit, amb tantes jugadores noves incorporades des de juliol, i amb una calor que acorava. Hem disfrutat de mostres individuals de qualitat de futbolistes del planter (la citada Gabaldón), de velles conegudes (Carol Marín) i dels nous fitxatges: la ductilitat de Dolores Silva, que tant promet, a pesar que no ha quallat el millor dels partits possibles; la potencialitat de Zipporah Agama, amb una punta de velocitat i imponent físic; la vivea per esclatar de Sintia Cabezas; i la roca defensiva que ha demostrat Paulina Ali que és.
Al remat, un partit agre, però amb un Llevant UD en el qual es perceben deus i fonts per a somniar amb molt més que la permanència.
