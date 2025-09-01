Acuerdo cerrado: Etta Eyong, traspasado al Levante hasta 2029
El club acuerda el fichaje del camerunés procedente del Villarreal para las próximas cuatro temporadas, a cambio de tres millones de euros por el 50 por cien de sus derechos
El Levante remata su delantera con uno de los futbolistas más cotizados del mercado de fichajes. Etta Eyong, según adelantó Sin Tregua Radio, firma por el Levante hasta 2029 a cambio de tres millones de euros por el 50 por cien de sus derechos. Según pudo saber Superdeporte, el Betis se cayó de la puja por no aceptar la cláusula de minutos que impuso el Villarreal, y a pesar de que el Oviedo apretó en las últimas horas para hacerse con los servicios del camerunés, el deseo del jugador ha sido lucir la camiseta del Levante tras la insistencia del club granota en hacerse con sus servicios. El futbolista ya se ha despedido del conjunto groguet y ya está dispuesto a unirse a la disciplina levantinista.
