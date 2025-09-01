Alfonso Pastor rescinde contrato y se marcha a la primera división de Portugal
El portero, un año después de renovar hasta 2026, finaliza su etapa en el Ciutat de València con la carta de libertad bajo el brazo
Alfonso Pastor finaliza su etapa en el Levante poco más de un año y medio después de su llegada a Orriols. El guardameta se marcha del club tras quedarse sin sitio debido al fichaje de Mathew Ryan y rescinde contrato para, según pudo saber Superdeporte, empezar una nueva aventura fuera de Valencia para recalar en la primera división portuguesa.
El andaluz se va con un partido disputado a sus espaldas, correspondiente a la última jornada de la temporada pasada ante el Eibar, donde cuajó una gran actuación bajo palos y dejó la portería a cero. Fue su primer encuentro oficial tras prácticamente dos años de inactividad, ya que su último duelo fue en junio de 2023, en la final de ascenso a Segunda con el Castellón frente al Alcorcón, después de ser una pieza importante con el conjunto orellut a lo largo de 38 encuentros oficiales. Sin embargo, una operación de menisco en julio de 2023 derivó en un año futbolístico totalmente en blanco, fichando entremedias por el Levante, y poniéndose finalmente los guantes en el partido que no solo cerró una temporada 24/25 inolvidable, sino que fue culminada con el título de liga de Segunda División y con el arquero defendiendo la portería del Ciutat de València.
Nueva aventura en Portugal
Ahora Alfonso Pastor, mientras se recupera de una fractura en el dedo índice, abraza un nuevo desafío en Portugal con el objetivo de sentirse importante y de gozar de la continuidad que no ha tenido en los años anteriores.
