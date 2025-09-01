Alfonso Pastor rescinde contrato y se marcha a la primera división de Portugal

Alfonso Pastor finaliza su etapa en el Levante poco más de un año y medio después de su llegada a Orriols. El guardameta se marcha del club tras quedarse sin sitio debido al fichaje de Mathew Ryan y rescinde contrato para, según pudo saber Superdeporte, empezar una nueva aventura fuera de Valencia para recalar en la primera división portuguesa.

El andaluz se va con un partido disputado a sus espaldas, correspondiente a la última jornada de la temporada pasada ante el Eibar, donde cuajó una gran actuación bajo palos y dejó la portería a cero. Fue su primer encuentro oficial tras prácticamente dos años de inactividad, ya que su último duelo fue en junio de 2023, en la final de ascenso a Segunda con el Castellón frente al Alcorcón, después de ser una pieza importante con el conjunto orellut a lo largo de 38 encuentros oficiales. Sin embargo, una operación de menisco en julio de 2023 derivó en un año futbolístico totalmente en blanco, fichando entremedias por el Levante, y poniéndose finalmente los guantes en el partido que no solo cerró una temporada 24/25 inolvidable, sino que fue culminada con el título de liga de Segunda División y con el arquero defendiendo la portería del Ciutat de València.

Alfonso Pastor, durante un entrenamiento con el Levante UD / LUD

Nueva aventura en Portugal

Ahora Alfonso Pastor, mientras se recupera de una fractura en el dedo índice, abraza un nuevo desafío en Portugal con el objetivo de sentirse importante y de gozar de la continuidad que no ha tenido en los años anteriores.