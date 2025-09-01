Carlos Espí se queda en el Ciutat de València
El jugador decide seguir unido al club con el fin de continuar creciendo en 'casa'. El delantero se encuentra feliz de la decisión pese a tener una amplia cartera de equipos interesados en su cesión
La delantera del Levante coge forma tras la adquisición de Goduine Koyalipou y la, salvo giro inesperado de última hora, firma de Etta Eyong. Julián Calero tendrá a su disposición multitud de recursos para romper las redes rivales después de tres enfrentamientos ligueros en los que la producción ofensiva ha sido muy escasa. Sin embargo, el club no quiere deshacerse de piezas que tiene a su disposición. Y más, si cuentan con un potencial digno de ser trabajado en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Buñol.
Carlos Espí toma la decisión de quedarse en el Levante pese a la competencia que tendrá con Goduine Koyalipou y Etta Eyong, según pudo saber Superdeporte. El delantero cuenta con una amplia cartera de conjuntos de Segunda División que pretenden sus servicios para esta campaña, después de una temporada donde, además de asistir a Carlos Álvarez en el gol que le dio el ascenso al Levante, anotó seis goles. A pesar de los equipos que han ido tras la pista del delantero, el '19' opta por seguir creciendo en 'casa' con el fin de aprovechar los minutos que le vaya dando Calero.
- Domingo de tira y afloja con la Real en busca del acuerdo final por Sadiq
- Aperribay sigue pidiendo al Valencia que se obligue a la compra de Sadiq
- El reloj aprieta a Valencia y Real en el caso Sadiq
- Canós y Dimitrievski, protagonistas en el último día de la operación salida
- El sencillo truco para saber si una llamada es SPAM sin contestar
- Bordalás: 'El Valencia CF ha hecho muy buenas incorporaciones
- Juan Ayuso se defiende tras las críticas de Joao Almeida
- Enzo Barrenechea vuelve a acordarse del Valencia CF