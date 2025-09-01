El Levante aprieta en la recta final de mercado

El Levante afronta las últimas horas del mercado de fichajes con la sensación de que serán verdaderamente frenéticas. El club apura sus opciones con tal de reforzar un equipo al que le quedan piezas por apuntalar y de sacar futbolistas para aligerar masa salarial. Se avecina mucho movimiento en las oficinas del Ciutat de València, pero, según pudo saber Superdeporte, la entidad se moverá en dos frentes que tiene pendientes de resolver: un delantero y un centrocampista que imprima músculo en la medular. Y, si se termina llegando a un hipotético acuerdo para la salida de Carlos Álvarez al Benfica, encontrar un jugador que supla su marcha a Portugal.

Muchos son los nombres que tiene agendados la dirección deportiva para terminar de cerrar al equipo que aspire a permanecer en Primera. Martin Hongla, del Granada, y Pierre Ekwah, del Saint Éttiene, se encuentran en la lista de futuribles incorporaciones para el conjunto entrenado por Julián Calero, tal y como señalaron El Ideal y Matteo Moretto respectivamente y puso confirmar SUPER. Los dos cuentan con los requisitos que buscan en Orriols durante el tramo final de mercado: físicos y de largo recorrido. Mientras, la dirección deportiva también otea el mercado para fortalecer su punta de lanza.

Koyalipou en prtemporada / X

Tras Koyalipou, el Levante rastrea un delantero móvil, con capacidad tanto para jugar de espaldas como para atacar los espacios para terminar de cerrar su punta de lanza.

Manu Andrés, objetivo

A su vez, el Benfica sigue detrás de Carlos Álvarez y las negociaciones se mantienen. Sin embargo, de fructificar el acuerdo, y de irse el héroe del ascenso finalmente a Lisboa, el Levante se prepara para atacar a su sustituto. Según ESPN, el elegido sería Manu Andrés, futbolista que compite en 1ºRFEF de la mano del Real Madrid Castilla, siendo uno de los jugadores con mayor proyección de La Fábrica a sus 21 años de edad. Todo puede suceder hasta que la ventana de transferencias cierre su persiana. No obstante, el Levante no quiere quedarse atrás y pelea por sumar jugadores a sus filas que no solo le cambien la cara al equipo, sino que sean válidos para conseguir la permanencia en Primera.