Oficial: Etta Eyong, nuevo delantero del Levante UD

El Levante cierra su mercado haciéndose con los servicios de uno de los futbolistas más cotizados del momento. Etta Eyong se incorpora a la disciplina levantinista hasta 2029 después de que el club granota y el Villarreal hayan llegado a un acuerdo para su traspaso, atado en 3 millones de euros a cambio del 50 por cien de los derechos del delantero. Después de ser una de las sensaciones del arranque liguero, los levantinistas incorporan a sus filas a un atacante que estaba en boca de todos, sonando para grandes equipos tanto a nivel nacional como del extranjero, pero el Levante, tras unas intensas negociaciones, ha ganado la puja por el atacante.

COMUNICADO OFICIAL

Etta Eyong se ha convertido en nuevo jugador del Levante UD después de que el club de Orriols haya llegado a un acuerdo con el Villarreal CF para el traspaso del delantero, que se vincula con la entidad levantinista para las próximas cuatro temporadas.

Karl Edouard Blaise Etta Eyong (14 de octubre de 2003, Douala, Camurán) llegó al fútbol español en 2022 de la mano del Cádiz CF. Después de su participación en diferentes categorías de la cantera gaditana, su debut con el primer equipo llegó el 19 de enero de 2024. En el mes de agosto de ese mismo año, se vinculó con el Villarreal CF, estrenándose con el primer equipo a finales de la pasada temporada, concretamente el 20 de abril de 2025. El delantero disputó con el Villarreal CF B 30 encuentros y anotó 19 goles, mientras que con el primer equipo ha participado en siete partidos y ha marcado dos tantos.

Etta Eyong es internacional con la Selección Sub-23 de Camerún.

¡Bienvenido a tu nueva casa, Etta!