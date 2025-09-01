Paco Cortés se marcha cedido a la Cultural Leonesa

La decisión de Carlos Espí de permanecer en el Levante, con el fin de seguir desarrollando sus cualidades en ‘casa’ pese a la cantidad de equipos que pretenden su cesión, está lejos de la tomada por Paco Cortés, quien acepta salir cedido en las últimas horas del mercado de traspasos. El ‘29’ se marcha a la Cultural Leonesa con billete de ida y vuelta, en un préstamo sin opción de compra y que le garantiza minutos en el que será su estreno en el fútbol profesional.

El acuerdo aterriza un mes después de que ambas partes ampliasen su contrato hasta 2028, en una renovación donde se trasladó confianza al andaluz y dinámica con el primer equipo, abriéndole la posibilidad de tener minutos con los mayores. De hecho, ha sido convocado por Julián Calero en las tres primeras jornadas de LaLiga EA Sports, pero, ante la voluntad de Carlos Álvarez de continuar en el Levante, a pesar de que las negociaciones entre el Levante y el Benfica se intensificaron este fin de semana, le ha abierto la puerta de salida al talentoso extremo.

Sin embargo, no le ha faltado cartel a Paco Cortés ni clubes pretendiendo su talento. La Cultura Leonesa se ha llevado la palma tras haber avivado intereses en los últimos días. El Mirandés, es más, irrumpió en las negociaciones con tal de llevarse los servicios del canterano, pero el recién ascendido a la Segunda División será el que le curtirá como futbolista durante la temporada 25-26. Una experiencia que le servirá para desplegar las alas, mostrarse en un contexto personal y que le servirá para regresar al Levante con mejores vestiduras de las que ya presenta.