DIRECTO | Rodas analiza el cierre de mercado del Levante UD

Héctor Rodas, secretario técnico del Levante UD, analizará en sala de prensa del Ciutat de València, los últimos movimientos en el mercado de fichajes del conjunto granota. La llegada de Etta Eyong, traspasado del Villarreal, la continuidad de Carlos Álvarez y la cesión de Unai Vencedor han sido las últimas operaciones del conjunto que dirige Julián Calero.