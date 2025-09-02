"Nos hemos remitido a la cláusula de Carlos Álvarez"

La guinda del mercado del Levante fue Etta Eyong, delantero procedente del Villarreal que se ha convertido en una de las sensaciones de LaLiga después de un gran arranque de competición, con un gol y dos asistencias, a sus 21 años de edad, pero la permanencia de Carlos Álvarez, a pesar de que el Benfica apretó por sus servicios durante los últimos días, supone un salto cualitativo de cara al desafío de la permanencia en Primera División.

El ‘24’ es un estandarte del Levante, sobre todo, desde que anotó el gol del ascenso a Primera ante el Burgos en el minuto 97. El andaluz no es un futbolista más independientemente del simbolismo que genera. Tiene duende, tiene talento y tiene capacidad para hacer números, tal y como demostró en la temporada de su explosión en Segunda: 7 goles y 11 asistencias. Por ello, el club se remitió a su cláusula de rescisión (25 millones) y Héctor Rodas cumplió con su palabra.

“Danvila ya dijo en su momento que si no pagaban la cláusula el jugador no iba a salir. Nos hemos remitido a eso. Ya sabemos la importancia que tiene el jugador, tanto dentro como fuera del campo. A día de hoy, Carlos Álvarez es un emblema para el club. Sabemos de su importancia. Por mí, que Carlos esté aquí todos los años que pueda y que lo veamos en Primera con el Levante”, aseguró en rueda de prensa el secretario técnico.