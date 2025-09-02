Martin Krug pone rumbo al Mundial sub20
El central es convocado con Panamá para la disputa de la fase de grupos del campeonato del mundo
Martin Krug sigue demostrando que es uno de los proyectos más prometedores de la cantera del Levante. Después de asentarse en el filial, y de demostrar sus cualidades con el primer equipo durante la pretemporada, el defensor continúa manteniendo su cartel con Panamá para convertirse en una de las primeras espadas de su selección, que le ha reclutado para el combinado sub20 con vistas a la disputa del Mundial que se jugará en Chile, que arranca el 27 de septiembre y termina el 19 de octubre. El canterano granota viajará en las próximas semanas con su país de cara a los amistosos de preparación: 18 de septiembre ante Egipto y 20 de septiembre frente a Nueva Caledonia.
