En Directo
"Hemos formado una plantilla muy competitiva pese a los mínimos recursos"
El secretario técnico hizo una valoración del mercado y se mostró convencido de que el equipo logrará la permanencia
Héctor Rodas, secretario técnico del Levante UD, analizará en sala de prensa del Ciutat de València, los últimos movimientos en el mercado de fichajes del conjunto granota. La llegada de Etta Eyong, traspasado del Villarreal, la continuidad de Carlos Álvarez y la cesión de Unai Vencedor han sido las últimas operaciones del conjunto que dirige Julián Calero.
Finaliza la rueda de prensa de Héctor Rodas para valorar el mercado.
No salidas de Cabello y Espí
Les intento hablar con esa cercanía. He sido su entrenador y sé de sus entornos. Queremos lo mejor para activos nuestros. Buscamos escenarios donde el jugador se vea desarrollado. A mí me pasó marchándome al Elche. Si deciden quedarse es porque confían en ellos mismos. Confiamos en ellos porque son activos nuestros, los queremos mucho.
Álex Fores
Valoramos diferentes situaciones y al final decidimos ir a por otras opciones.
No renovación de Andrés Fernández y cambios en la portería
Había que tomar decisiones del club. La apuesta del club es Pablo Campos. Siente el Levante como suyo y queríamos a alguien que complementase a Campos. Mathew me transmitió algo diferente. Además, se está jugando ir a un Mundial.
Carlos Álvarez y su no salida al Benfica
El CEO dijo que si no pagaban la cláusula se quedaba. Carlos es un emblema del club y, por mí, que se quede los años que él quiera.
Mensaje a la gente y si hay plantilla para salvarse
No hemos podido valorar los fichajes, pero, como levantinista, quién nos iba a decir que estaríamos en Primera. Hay que estar unidos, es un año muy importante para el club. Hay plantilla para salvarse, sí.
Kervin Arriaga
Arriaga es un jugador que será importante. Confiamos mucho en él. Viene de jugar muchos partidos y pensamos que su lesión era menos, pero tras el parón estará disponible. En el fútbol se convive con las lesiones pero estamos muy contentos con lo que hemos hecho.
Salidas
En todas, por parte de la dirección deportiva, ha estado de acuerdo. Como jugador he vivido de todo y les he querido aconsejar a través de mis vivencias. El jugador tiene que jugar. Es complicado que en Primera tengan minutos. El jugador toda decisiones al igual que su contexto. Tienen que ser responsables con ellas.
Recursos limitados y libertad por parte del CEO
Hemos utilizado absolutamente todo. Son anécdotas que si no haces ni das el cariño no vienen. El míster ha sido una pieza fundamental. Utilizando esas intrahistorias hace que se decida por venir aquí. A todos les he comentado cómo se vive aquí y lo familiar que es el club. Que vendemos caro y revalorizamos.
Intrahistoria de Etta Eyong
Lo seguíamos desde el Cadiz B. Lo seguíamos desde enero y hemos insistido en él. Ha querido jugar aquí para poder dar un salto superior. No piensa en la inmediatez, sino en el que será un futuro prometedor.
