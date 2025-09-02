Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Hemos formado una plantilla muy competitiva pese a los mínimos recursos"

El secretario técnico hizo una valoración del mercado y se mostró convencido de que el equipo logrará la permanencia

Héctor Rodas se estrena como nuevo secretario técnico.

Héctor Rodas se estrena como nuevo secretario técnico. / SD

Rafa Esteve

Héctor Rodas, secretario técnico del Levante UD, analizará en sala de prensa del Ciutat de València, los últimos movimientos en el mercado de fichajes del conjunto granota. La llegada de Etta Eyong, traspasado del Villarreal, la continuidad de Carlos Álvarez y la cesión de Unai Vencedor han sido las últimas operaciones del conjunto que dirige Julián Calero.

