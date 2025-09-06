José Ballester y Teresa Molins reciben el reconocimiento que siempre merecieron tener

El Palco l’Alqueria del Ciutat de València se llenó hasta la bandera para decirle un último adiós a José Ballester, fundador del club, y a Teresa Molins, su mujer, después de ser exhumados en Francia y ser traídos a València con el fin de cumplir la última voluntad de ambos: ser enterrados en el Cabanyal. El acto puso la guinda a un largo proceso en el que la entidad, después de casi dos años de trabajo, respaldado por Felip Bens y José Luis García Nieves, periodistas que pusieron en pista la historia de José Ballester y reivindicaron su figura durante más de 3 lustros, e impulsado por familiares y gente vinculada a su figura, se volcó para devolver a sus orígenes a una parte clave en la historia del Levante.

La sala del Ciutat de València se quedó muy pequeña ante la gran cantidad de levantinistas que se acercaron, primero, para darle la bienvenida a José y a Teresa, y después, previamente de ser enterrados en el cementerio del Cabanyal, para rendirle honores a dos figuras trascendentales en la sociedad valenciana. Durante el acto se recordó la figura del fundador, se puso en valor el legado de su pareja, se expuso el dolor de las personas perseguidas por la dictadura, que tuvieron que huir en busca de una vida tranquila, y se multiplicaron los síntomas de orgullo por conseguir una hazaña que parecía impensable: la repatriación de José Ballester y Teresa Molins al Cabanyal, que finiquita el suspiro de dos personas que quisieron ser eternas cerca del mar Mediterráneo.

A su vez, en el acto, conducido por Puri Naya, directora de comunicación del Levante UD y persona que abanderó la causa y arrastró a todos los que quisieron participar, participaron, describiendo todo lo que representa Ballester, Felip Bens, historiador del club; José Ricardo March, periodista e historiador; los profesores Paco Santamans e Irene Alcolea, claves en la operación de regreso del fundador ante su intención de trasladarle a la entidad la voluntad de José y Teresa; el pedagogo José Ignacio Cruz, y el escritor Josep Carles Laínez. Los dos últimos, desgranando la huella y el legado que deja en la sociedad femenina el nombre de Teresa Molins.