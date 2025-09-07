Julián Calero abre el abanico

El Levante encara los últimos coletazos del parón internacional buscando soluciones que reviertan su mal arranque de competición en su vuelta a Primera División, donde las tres derrotas registradas encendieron las alarmas de un Ciutat de València que, tras el cierre del mercado de fichajes, tiene la sensación de que puede darle la vuelta a la situación. Sobre todo, al sentir que Julián Calero cuenta, definitivamente, con las herramientas necesarias para exprimir todo el potencial de sus futbolistas. La llegada de Etta Eyong fue la guinda a un mercado de fichajes que se percibe como notable, pero donde existen piezas que aún deben demostrar sus cualidades. Algunos por problemas físicos o por haber aterrizado en Orriols durante la recta final de la ventana de transferencias, pero todos llegaron al Levante con el fin de reencontrarse con sus versiones más diferenciales.

No obstante, a la espera del rendimiento que mostrarán no solo los recién llegados, sino también los que se dejaron la piel por subir a la élite del fútbol español, Calero cuenta con un amplio abanico de recursos para adaptarse a las exigencias de una de las mejores ligas del mundo. A simple vista, tiene lo que deseó cuando se empezó a confeccionar la plantilla: dos jugadores por posición. A pesar de ello, prácticamente la totalidad de sus soldados se caracterizan por su polivalencia. Ninguno se limita a un puesto o a una ubicación en el campo. Y dicha condición no solo abre diferentes posibilidades, sino que, sobre todo, implican soluciones en caso de lesiones. Un problema que ha sido solventado después de una temporada 2024/2025 en la que una plantilla corta, debido a las diferentes limitaciones económicas, obligó a poner ‘parches’ sobre la marcha con el fin de conseguir una única misión: el ascenso.

En un equipo que cuenta con un centro del campo muy poblado, y con tres porteros bajo palos, tal y como suspiró Calero a principio de temporada, la retaguardia y la punta de lanza cuentan con muchas variantes. Cada partido es un mundo y el técnico madrileño es consciente de ello, pero también sabe que las posibles bajas que se vaya encontrando por el camino obligarán a reinventarse. Sin embargo, esta vez, podrá solventarlas. El lateral derecho, y más después de haber asentado una línea de cinco atrás, cuenta con un Jeremy Toljan y un Víctor García que parten como laterales o como carrileros, mientras que el valenciano tiene el comodín de conocer la ubicación de extremo tras haber dado sus primeros pasos en el profesionalismo desde esa posición. De hecho, en su debut como granota en Mendizorroza, partió como atacante.

No en vano, Dela también puede actuar como lateral diestro después de haberse erigido como uno de los mejores de la Segunda División 24/25. No es su lugar habitual en el campo, pero la delicada salida de Andrés García al Aston Villa le llevó a un puesto en el que demostró grandes vestiduras. A pesar de ello, el ‘4’ puede actuar en los dos perfiles de la zona central, siendo el izquierdo su mejor lugar. El carril diestro abunda en recursos, pero el lado contrario no se queda corto. Manu Sánchez y Diego Pampín se caracterizan por ser jugadores de largo recorrido, con capacidad para apurar línea de fondo sin descuidar sus espaldas, a la vez que Cabello, central zurdo, puede situarse en el lateral izquierdo, tal y como demostró en su última campaña con el Levante. El ‘14’, sin embargo, no se diferencia por su velocidad, pero su criterio, conducción de balón, lectura anticipativa y fiabilidad defensiva le dan el derecho de cerrar el carril con su presencia. Son las pinceladas del central que proyecta a ser. Y más, en un mundo del fútbol donde los centrales zurdos están muy codiciados.

Elgezabal y Cabello soplan las velas en Superdeporte para celebrar el cumpleaños. / JM López

Unai Elgezabal, a su vez, es un fijo en la zona central. La derecha es la ubicación donde más fuerte se siente y en la que se ganó a pulso el apodo de ‘mariscal’. Pese a ello, bajo la tutela, precisamente, de Calero, se curtió como pivote en el Burgos. Lugar sobre el verde que ocupan Oriol Rey y Kervin Arriaga, pero en el que, en caso de necesidad, el hondureño puede retrasar su posición, tal y como demostró, sin ir más lejos, en el Partizán de Belgrado y en el Zaragoza. Con Pablo Martínez, Unai Vencedor y Olasagasti mostrándose como futbolistas que se mueven en la medular con libertad, a la vez que el ‘10’ sabe lo que es competir por detrás del frente de ataque, Carlos Álvarez, héroe del ascenso a Primera, se desenvuelve desde la mediapunta o desde la banda.

Ataque cargado de alternativas

Pese a ello, la punta de lanza destaca por tocar varias posiciones de ataque. Roger Brugué e Iván Romero parten tanto desde la izquierda como desde la derecha, además de no desentonar como referencias en la delantera. A su vez, Morales cuenta con los mismos registros aunque el perfil diestro no lo ha experimentado tanto. Y, mientras, Losada cuenta con varias horas de vuelo como extremo izquierdo tras destaparse como un jugador de élite en el Racing de Ferrol, pero su calidad le permite jugar por detrás del delantero. Sin embargo, sabe también lo que es competir desde el perfil diestro. El amplio abanico de opciones en ataque deberán alimentar a los llamados a perforar las porterías rivales: Goudine Koyalipou, Etta Eyong y Carlos Espí. Pese a ello, la escalada hacia la permanencia se traza mediante el trabajo y la implicación de la totalidad del equipo, pero los mismos le dan alternativas Julián Calero, encargado de que las piezas funciones.