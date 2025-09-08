Empat del Llevant contra l`Alhama amb oportunitats i esglais
És perillós que la referència que tinguem d’un club per a un partit siga el seu últim resultat, i més temerari si fon el primer de la competició i contra les actuals campiones
Josep Carles Laínez
És perillós que la referència que tinguem d’un club per a un partit siga el seu últim resultat, i més temerari si fon el primer de la competició i contra les actuals campiones. Les murcianes s’estrenaren en La Lliga F contra el FC Barcelona en l’estadi Johan Cruyff, i huit gols en contra, per a qualsevol equip, poden ser un miratge de cara a enfrontaments més igualitaris. No debades, dels dos conjunts ascendits, és del Dux Logronyo, i a pesar del seu solitari punt, de l’únic que hem assaborit maneres: en el rabiüt empat que aconseguí enfront del Real Madrid, i de la dignitat de la seua derrota, en l’expiració, contra la Real Sociedad.
Amb eixa sensació ambivalent de no saber contra qui jugàvem, començà en Bunyol el partit que tancava la segona jornada de lliga. Els aspersors d’aigua humitejaven la verdor reclosa en si mateixa, mentres un cel prenyat de núvols mitigava una altra vesprada de calor que anava a poc a poc en minva.
Tragué el Llevant, i als dos minuts Ana Franco assajava una rematada de cap que ens feia presagiar un bateig d’intents optimistes. El partit es jugava en tota l’amplitud del camp, amb una tensió equilibrada, i, per consegüent, desembastat, amb avanços que eren alhora retrocessos, sense ocasions de perill, sense teixir tampoc una imbricació entre les jugadores llevantinistes, que pareix que encara no s’entenen o abusen massa de la individualitat. El desconcert anà generalitzant-se, i l’Alhama, no només per omissió de les rivals, avançava amb més i més perill cap a la porteria defesa hui per Laura Coronado: tres córners en poc més de sis minuts, i una pressió de l’Alhama que damunt disfrutava de les facilitats del Llevant UD, amb erros continus i nul·les recuperacions després de pèrdues. Les murcianes, sense tampoc brillar com bengales en la nit, creaven una sensació de potència que, pel contrari, no es detectava en un Llevant sense idees, amb tot el joc desenrotllant-se en el seu terreny, i més pareixia un visitant desficiós en camp gran, que gran equip rebent un ascendit esta temporada. Els gestos de qualitat, aïlladíssims, d’Alharilla i de Dolores Silva quedaven com a robins en aigües pantanoses en no vore’s incorporats a un verdader joc de grup. I així, en els minuts 37 i 39 dos arribades claríssimes de l’Alhama han deixat KO a les valencianes, com si defengueren un resultat positiu fora de casa. La fi dels dos minuts afegits ha sigut un bàlsam. De totes les jugadores, cal destacar de nou Paulina Ali, segura en la defensa i amb arrogància en les pujades.
En la represa, sortosament, ha eixit un altre Llevant. Així, en nou minuts ha enllaçat dos xuts perillosíssims de Carol, qui ha entrat de refresc, a més dels d’Ana Franco i de Gabaldón, este últim des de fora de l’àrea i el destí del qual era la xàrcia si no és per la parada d’Elena de Toro, tot i que continuaven les imprecisions, però amb una brutal imminència de perill en l’àrea de l’Alhama. Havíem vist més futbol en eixos escassos deu minuts que en els quaranta-cinc reglamentaris inicials. Però en el 56 la presumible festa en les terres de Bunyol ha perillat com un amor d’estiu: unes mans d’Ali, revisades a sol·licitud de Jovi García, han dut la col·legiada a xiular la pena màxima contra el Llevant UD. El llançament l’ha realitzat Belén, però Coronado, la millor llevantinista d’esta segona mitat, ha rebutjat la pilota en endevinar la intenció de la davantera. L’entrada d’Agama ha donat en principi més vivea a una sèrie d’atacs, i de córners, que fins i tot han conduït a un gol fantasma per part d’Érika, que després de colpejar el travesser, i botar en terra, ha eixit fora, i per al qual Emily Lima ha sol·licitat una infructuosa revisió. En els últims quinze minuts s’ha trencat el partit no per oportunitats evidents, sinó per arribades d’esglai, jugant més a la pilotada que a trenar passades profitoses. Errors defensius, multitud de centres lliurats directament a les contràries… Al remat, tots dos equips, a mida que passaven els minuts, donaven per bo eixe trist zero a zero.
Un punt és un punt. Però un punt de sis és poc. Potser a causa dels canvis en relació amb el primer partit contra el Granada CF, tal volta perquè no s’esperava un Alhama tan valent, o perquè les jugadores no han trobat el seu espai ideal, el Llevant UD no és l’equip encara que desitja l’afició. La incorporació de Carol ha influït per a bé en les possibilitats d’anar-se’n amb els tres punts, i he enyorat per la banda les malifetes de Sintia Cabezas…
Però no seré negatiu en la nit de diumenge. Tenim una entrenadora d’upa, no ens faltarà la voluntat de guanyar, i disposem de jugadores que marquen la diferència. Ara bé, si juguen com en la primera part de hui, tremolarem totes i tots, és de veres, i no ens salvarem ni destruint l’anell que porta Frodo al Mont del Fat; però si les blaugranes es donen com en el primer quart d’hora de la segona mitat, arribaran els gols, i els braços cap al cel de Bunyol, o de qualsevol ciutat on les granotes canten, alçaran el seu clam de victòria.
