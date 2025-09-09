El Levante ha ganado la mitad de las visitas del Betis
El conjunto granota se ha impuesto en 12 de los 24 encuentros. Y llegó a estar tres décadas sin perder como local ante los béticos
EFE
El Real Betis, que el domingo juego su partido de la cuarta jornada en el Ciudad de Valencia, presenta un alto porcentaje de victorias en el campo del Levante, el 37,5%, pues ha vencido en nueve de sus veinticuatro visitas frente a los tres empates cosechados (12,5%) y las doce derrotas sufridas (50%).
Hace algo más de tres años, en su último desplazamiento, el equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini se impuso por 2-4 en un partido en el Dani Gómez hizo un doblete para los locales que fue insuficiente para evitar la derrota que certificaron los goles de Fekir -2-, Edgar y William Carvalho.
Mediada la pasada década, el Betis venció tres veces seguidas en terreno granota: 1-3 en la campaña 13/14, cuando marcaron Salva Sevilla, Jorge Molina, Rubén Castro y el local Diop; por la mínima, de nuevo con gol de Rubén Castro en la Liga 15/16; y 0-2 en la temporada 17/18, con tantos de Chema, en propia meta, y Sergio León.
30 años sin derrota granota como local
El primer triunfo bético durante el siglo XXI en el feudo del Levante fue en la temporada 2004/05, cuando Rivera adelantó a los valencianos pero remontaron Ricardo Oliveira y Edú para poner el 1-2, el mismo marcador que en la anterior victoria, en la edición 1973/74 de la Segunda división (marcaron Aramburu, Rogelio y el local Ferrer Díaz).
También en Segunda, en la campaña 54/55, el Betis goleó por 1-4 al Levante, que marcó mediante Giraldós un gol insuficiente frente a los anotados por Flores, Óscar, Guerrero y Villota; y tres años más tarde, venció 1-2 gracias a los tantos de Loli y Jordi Vila que recortó el azulgrana José Vila.
La primera victoria verdiblanca frente al Levante como visitante en Primera fue en la temporada 1963/64, en mítico estadio El Vallejo, donde un gol de Ansola decantó por la mínima el encuentro de la segunda jornada.
