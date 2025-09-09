Losada, listo para enfrentarse al Betis

Losada sigue adaptándose a su nuevo club consciente de que fue uno de los mayores deseos de la dirección deportiva durante el pasado mercado de fichajes. El gallego sumó sus primeros minutos como levantinista ante el Barça y aumentó su participación frente al Elche, aunque estando destinado a subir su cuota de protagonismo en las próximas semanas.

Sin ir más lejos, el atacante tendrá una nueva oportunidad este domingo, precisamente, ante el equipo que mantiene sus derechos, pero su presencia ante el Betis no peligra al no figurar, en su contrato de cesión, una cláusula del miedo que le impida vestirse de corto frente a los verdiblancos. De esta manera, Julián Calero seguirá contando con los servicios de Losada, a la espera de saber si le da ya las llaves de la titularidad o lo mantiene en el banquillo para que marque diferencias en las segundas partes.