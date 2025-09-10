En Directo
"La del Levante es la mejor opción para mí y para mi futuro"
Etta Eyong se mostró entusiasmado por firmar por los granotas y convencido de que es la mejor decisión para su carrera
Finaliza la rueda de prensa de Etta Eyong.
Conversaciones con Calero
Me ha encantado el equipo. Me habla de cosas profesionales y de la presión a los jugadores.
Comparativas con Arouna Koné
Nadie me ha hablado de eso. He llegado para ayudar al equipo y para crecer.
Debut del domingo
Tengo ganas de ver a la afición y ver cómo nos empujan. Daremos lo mejor para intentar ayudar y dar alegrías.
Qué está transmitiendo el equipo
Van a hacer cambios y yo voy a ayudar al equipo. Sea como referencia o no. Solo para crecer y sacar los partidos.
Dragon Ball
Me gustan los dibujos y especialmente Dragon Ball, Piccolo es mi personaje favorito.
Estado físico y sistema que le beneficia
Personalmente estoy para jugar con el equipo. Estaré preparado aunque sean para cinco minutos. Con dos juego bien por los espacios que genera el otro.
Ganas que tenías de unirte al Levante
He tenido mucha ilusión y el proyecto me ha gustado. Sé lo que tengo que hacer para tener minutos y quiero demostrar y ayudar al equipo. En un equipo pequeño también se puede crecer.
Dorsal '21'
No me molesta. Cualquier número me daba ilusión.
Operación del traspaso
Son cosas de clubes que se hablan entre ellos. Lo importante es que el traspaso se ha hecho bien y que estoy en el Levante.
- La última tropelía de Tebas con el Valencia CF
- Contundente respuesta del Valencia CF tras quedarse sin entradas para el Johan Cruyff
- Jaume explica el motivo de su retirada: 'No tenía sentido vivir la experiencia fuera de casa sin mi familia
- Escándalo a la vista con Raphinha antes del FC Barcelona- Valencia CF
- Horario y dónde ver el Valencia CF - FC Barcelona
- El valencianismo compara los nuevos fichajes con los jugadores que se marcharon... y este es el resultado
- Diego López 'carga' contra la polémica del estadio del Barça
- Diakhaby sigue 'volando' pero su Guinea se complica el Mundial 2026