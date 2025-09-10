A la venta las localidades para el encuentro Levante UD-Real Madrid

El Levante UD ha puesto a la venta las localidades para el encuentro correspondiente a la Jornada 6 de LALIGA EA SPORTS que el conjunto levantinista disputará en el Estadio Ciutat de València el próximo martes 23 de septiembre a las 21:30 horas frente al Real Madrid.

Las entradas ya se encuentran disponibles de manera online. El precio de las entradas para este encuentro oscila entre los 95 euros en las zonas de Gol Córner y los 265 euros en Tribuna Central. Puedes consultar todos los precios y la información relativa a dichas localidades entrando en la web de ticketing en este enlace.

Las localidades destinadas a la afición visitante, gestionadas directamente por el Real Madrid, tienen un precio de 70 euros. Este será el mismo importe que se aplicará en el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu. Asimismo, el club recuerda que en la zona de Gol Alboraya no estará permitido el acceso con elementos de animación del equipo rival (camisetas, bufandas, banderas, etc.).

Descuento exclusivo para abonados y simpatizantes

Los abonados y también los integrantes de Granotes, el club para simpatizantes del Levante UD, dispondrán de un descuento del 15% en la compra de entradas, hasta un máximo de dos localidades por abonado. Para adquirir las entradas con descuento, se deberá realizar la gestión a través del Portal del abonado.

Beneficio extra para abonos infantiles y juveniles

En este partido, los abonos infantiles y juveniles que liberen su asiento —única vía disponible para ellos, ya que no se permite la cesión— recibirán un vale de 10 euros para consumir en la tienda oficial del Levante UD durante el mes de septiembre, siempre que la localidad se venda. Los abonos adultos, como en anteriores ocasiones, podrán ceder o liberar su asiento con retorno económico en caso de liberación (y venta).

Experiencias VIP

El Levante UD ofrece Experiencias VIP los días de partido en el Estadio Ciutat de València. Los precios de estas experiencias para el Real Madrid, cuyos tickets se podrán adquirir a lo largo del día de hoy, son los siguientes:

Experiencia túnel + Zona Mixta + entrada Tribuna Córner: 550 euros

Experiencia túnel + entrada Tribuna Córner: 390 euros

Experiencia túnel para abonados: 120 euros

Presenciar el calentamiento desde la banda + entrada Tribuna Córner: 300 euros

Presenciar el calentamiento desde la banda para abonados: 100 euros

Prohibición de reventa

El Levante UD recuerda que la reventa o cesión simulada con cualquier tipo de precio o permuta de bienes está prohibida por el Reglamento General de Policía correspondiente a espectáculos públicos y actividades recreativas, así como por el condicionado general que suscribe la persona adquiriente de las entradas. Por tanto, el club será tajante y perseguirá los intentos de reventa de entradas que pudieran producirse, anulándolas inmediatamente.