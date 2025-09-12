Paco Cortés arranca su cesión en la 'Cultu' tras deslumbrar con España

Paco Cortés empieza su andadura en la Cultural y Deportiva Leonesa tras haber sido uno de los futbolistas más llamativos de la Selección Española sub19 y de haber deleitado a los seguidores que se toparon con sus facultades y su talento en los amistosos contra Inglaterra y Ucrania. El canterano del Levante se marchó a Alcorcón para unirse a la disciplina entrenada por Raúl Llona y ver cómo su nuevo equipo se alzó con el ‘Puchero’, torneo organizado por el conjunto alfarero, en Santo Domingo. Ayer tuvo su primera toma de contacto con balón después de conocer a sus nuevos compañeros en territorio madrileño, aunque su nueva etapa futbolística, siendo su primera a nivel profesional, arranca tras mostrar sus dotes y su desparpajo en uno de los contextos más prestigiosos a nivel de cantera.

Tanto desde el banquillo como partiendo de inicio, el granadino reflejó que tiene un amplio abanico de alternativas partiendo desde la banda izquierda. Contra Inglaterra, entró en el 63’ y, en un partido cuya segunda parte tuvo mucho contragolpe e ida y vuelta, el canterano del Levante buscó encarar y generar peligro de forma individual, tanto apurando línea de fondo como perfilándose a tres cuartos de campo. Sin embargo, frente a Ucrania y como titular, no solo mostró su duende con el esférico, sino que buscó asociaciones con compañeros de su alrededor, tomando decisiones acertadamente y atreviéndose, en ocasiones, a cambiar la orientación del juego.

Partidazo y gol

Además, su notable actuación fue encumbrada con un gol marca de la casa: recibiendo desde el costado, perfilándose hacia la diestra y golpeando al fondo de la red. Esta vez, con la ayuda de un defensor ucraniano, para anotar el segundo gol de España en el 34’ de un encuentro que acabó con victoria para los de David Cubillo (3-1). De esta forma, Paco Cortés comienza su primer año en el fútbol profesional destapándose como uno de los talentos del futuro tras demostrar que la 3ºRFEF se le queda muy pequeña. Ahora, su meta pasa por demostrar que el profesionalismo en su hábitat y que el Levante acierta apostando por sus servicios y mostrándole plena confianza.