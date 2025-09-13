Calero sobre Etta: "Hacia tiempo que no tenía tan buenas sensaciones con un fichaje"

El técnico del Levante UD, Julián Calero, ha comparecido en sala de prensa en la previa del partido contra el Real Betis. A pesar de llevar cero puntos en la clasificación, el entrenador granota ha asegurado que no hay presión porque "sabemos que vamos a vivir en el barro toda la temporada". Estas han sido palabras:

PRESIÓN

“No, porque sabemos que vamos a vivir en el barro toda la temporada. Lo más importante es que la afición está siendo comprensiva”

VENCEDOR

"Vencedor nos va a ayudar en la posición de 'seis'. Teníamos solo a Oriol. Unai tiene experiencia en primera y queremos averiguar que ha pasado para que no haya seguido su progresión e intentar buscarla. Estoy contento con él y le veo con muchas ganas de estar aquí"

COMPETITIVOS

"Cuando hacemos bien las cosas podemos competir contra cualquiera, pero debemos matizar muchos aspectos todavía. Ser más fuertes en las áreas es una de ellas. No queremos ser la cenicienta de la categoría, queremos competir todos los partidos"

DEFENSA

"Tenemos posibilidades en la defensa. He visto los partidos repetidos y Elgezabal no ha quedado señalado. En Elche fallaron los cuatro de la línea defensiva. Tengo la misma confianza en él que al principio"

SISTEMA

"Manejamos varios sistemas, la ubicación en el campo no es lo que más me preocupa, me preocupa más la idea de juego y la idea no va a variar”

EL BETIS

El Betis es un equipo hecho para pelear con Europa y con eso ya marcamos el nivel que tiene. Cuenta con jugadores muy diferenciales arriba y un equipo muy completo”

ETTA EYONG

"He visto muy bien a Etta Eyong. Ha encajado con el grupo fenomenal. Viene de competir con el Villarreal y haciéndolo muy bien. Hacia mucho tiempo que no tenía tan buenas sensaciones con un fichaje"