En Directo
"Encajando a este ritmo no te vas a sostener"
Calero pide a sus futbolistas ser más fuertes, sobre todo, en defensa y reconoce que su equipo necesita reforzar su nivel de confianza. Pese a ello, se va tranquilo tras haber roto el "cascarón"
El técnico granota afronta la rueda de prensa tras un partido en el que fueron de más a menos.
Finaliza la rueda de prensa de Julián Calero tras el empate ante el Betis.
¿Levante más vertical?
Hemos cambiado varias posiciones. Carlos estaba más escaso de fuerzas. Podemos jugar más directos. Hemos basculado demasiado y hemos dejado desierta la parte central de la portería. Hay que cuidar los detalles.
Ryan
Es un buen portero. Nos da experiencia y seguridad. Hay que ser más fuerte para no conceder goles. Encajando a este ritmo no te vas a sostener. Todos tenemos que defender mejor. El punto de las porterías a cero hay que mejorarlo para que no nos hagan daño.
Condición de lesión de Matías
Me ha condicionando el cambio. Pensé que mi intención era refrescar por dentro. Pensaba más minutos para Arriaga. Con el empate decidí poner a Kervin en doble pivote. Me ha condicionado pero contaba con que pasara. Los partidos vienen como vienen.
Calentamiento de Ryan y calor sobre el campo
Matt viene de una cultura especial y tiene una cultura diferente del calentamiento. No quería sufrir en exceso en el sol. Estamos en septiembre, sabemos que Valencia es calurosa. Hacía muchísimo calor y dificultaba el espectáculo. No se ha notado entre comillas, pero sí en sobrecargas.
Cambio de sistema
Hay un cambio notable, tienes más gente delante. Un entrenador tiene que adaptarse a tipo de jugador que tiene. Si quieres ganar partidos en Primera tienes que hacer más cosas. Tenemos que matizar defensa de área y espero que nos dé ese puntito de fe para ganar partidos.
Aspecto mental
La lástima es que hemos hecho muchas cosas bien. Llevamos 4 partidos encajando mínimo 2 goles y no podemos permitirnos ese lujo. Se nos han puesto escenarios para aprovechar las circunstancias. Nos ha faltado un poco de acierto en las dos áreas. Tenemos que mejorar pero me agarro a una primera parte extraordinario. El Betis tiene mucha calidad. Hay que seguir peleando.
Etta y Carlos
Han estado muy bien. Hemos tenido un arranque fenomenal, con el plan de partido establecido y mucho acierto. Etta ha hecho un trabajo fenomenal. Tiene presencia y seguridad en sí mismo. Carlos estaba bien, pero con el gol en contra he decidido mantenerle para ser determinante.
Etta Eyong y Matías Moreno
Etta tenía calambres. Le ha pasado un poco factura la semana de tensión por el debut. Matías tiene molestias. Él dice que no tiene nada importante pero veremos a ver.
¿Se le ha vuelto a hacer largo el partido al equipo?
No es un tema físico, el equipo está fuerte y ha acabado atacando al rival. Es más mental. Quieres conseguir la victoria y te terminas metiendo atrás. Queríamos hacerles correr como en los diez últimos minutos. Necesitábamos sentirnos seguros. Cuando consigas la primera victoria irá todo más fluido pero con el punto estás más cerca de la victoria. Hemos roto el cascarón. Te vas con mal sabor de boca. Cuando pensemos que podemos ganar lo conseguiremos.
