"Encajando a este ritmo no te vas a sostener"

Calero pide a sus futbolistas ser más fuertes, sobre todo, en defensa y reconoce que su equipo necesita reforzar su nivel de confianza. Pese a ello, se va tranquilo tras haber roto el "cascarón"

Calero, en la banda durante un partido

Calero, en la banda durante un partido / JM López

Rafa Esteve

Rafa Esteve

El técnico granota afronta la rueda de prensa tras un partido en el que fueron de más a menos.

