El Levante necesita dar más incluso con Etta Eyong y Carlos Álvarez

El fútbol, en ocasiones, es incapaz de describir cómo permite cambiar tendencias mediante la toma de un par de decisiones. A veces, solo hace falta esperar a que ruede el balón para comprobarlo. Es donde reside la grandeza de un deporte tan caprichoso, cuya esfera acoge a los mejores equipos del mundo y en la que el Levante, compitiendo en una de las ligas más prestigiosas del universo, quiere mantenerse a toda costa. Cueste lo que cueste. Sus soldados se están dejando la piel para lograrlo, a pesar de la incertidumbre generada tras un arranque de tres partidos sin victorias, pero sabe que con futbolistas de la talla de Carlos Álvarez y Etta Eyong, la cuesta hacia la cima de la permanencia será menos empinada. Orriols celebró la estancia de uno y el aterrizaje de otro sabiendo que alimentarán, con su talento, el hambre y las ganas de crecer de una plantilla cargada de jugadores que merecen el premio de hacer trayectoria en Primera División. Y si es con el Levante, mucho mejor. No obstante, la aportación del ‘21’ y del ‘24’ necesita de un equipo intenso en los comienzos, pero vulnerable en los últimos compases de los partidos.

Su arranque fulgurante contrastó con una segunda mitad en la que los síntomas de debilidad fueron evidentes, desaprovechando una diferencia de dos goles que se esfumó en los últimos minutos incluso en los esfuerzos más exhaustos. Iván Romero y Etta Eyong, en su estreno como granota, fueron los anotadores de un partido donde Cucho Hernández y Fornals bajaron en souffle (2-2), pero todo el Ciutat de València se rindió a los pies de un equipo que, pese a las dificultades que tendrá que afrontar en el camino, no tirará la toalla en su batalla por quedarse en Primera.

Los jugadores del Levante UD, celebrando un gol contra el Betis / JM López

No hubo ningún rescoldo aún humeante entre los más de 20.000 fieles que asistieron al coliseo de Orriols tras la preocupante y alarmante derrota ante el Betis. El foco estuvo situado en dos sujetos: Etta Eyong y Carlos Álvarez. Fueron los más aclamados en la megafonía del templo levantinista, a la vez que los que contribuyeron en uno de los inicios más eléctricos en los últimos años. Tan solo 20 segundos después del pitido inicial, el duende andaluz detectó un desmarque para Iván Romero que, en su intento de deshacerse de Vallés, se resbaló cuando tuvo la oportunidad de cedérsela a un Olasagasti que esperó el pase a portería vacía. Fue suficiente para prender la mecha de un Ciutat de València que, a los dos minutos, ya cantó el primero de la tarde a través de la asociación que tantas alegrías despertó en Segunda: Carlos Álvarez-Iván Romero. Dos semanas después de que el Benfica apretase para llevárselo, el ‘24’ reapareció en su casa para deleitar a su público con un esférico que robó para, posteriormente, filtrársela a un Iván Romero que, esta vez, no perdonó.

Gran inicio de encuentro

El ídolo granota, aquel que con una obra de arte certificó el ascenso a Primera, se quedó para celebración y bendición de una afición que ve en sus botas a un referente. Sin embargo, en el minuto 8, una presión de Pablo Martínez, cuya actuación rozó el sobresaliente, terminó en las botas de un delantero que, a pesar de llevar, como aquel que dice, dos ratos en Orriols, ya se posiciona como el nuevo ídolo de la gente. Etta Eyong, regateando a Vallés y buscando su mejor posición de golpeo, la mandó al fondo de las mallas para delirio local, que empezó a soñar con una primer triunfo que costó demasiado. El Betis, al son de un Antony que en Orriols redebutó como bético, generó mucho peligro, hasta el punto de marcar un gol que, tras la revisión del VAR, no subió al marcador por falta de Firpo sobre Romero. Pese a ello, lo peor que le pudo pasar al Levante fue encajar el 2-1 al filo del descanso, con Cucho Hernández recibiendo en la frontal del área para colocársela imparable a Mathey Ryan.

Ryan salvó varias

El temor, inevitablemente, fue la vuelta de vestuarios. Dos goles recibió el Levante, en un abrir y cerrar de ojos, tanto frente al Barça como ante el Elche después del descanso. Por momentos, se sintió el alivio en el feudo granota, pero el Betis no negoció esfuerzos ni fue a medias. Quiso sacar, mínimo, un empate contra un Levante al que se le fue apagando la luz conforme fueron pasando los minutos. Circunstancia que aprovecharon los de Pellegrini para meter una marcha más y provocar nerviosismo en su contrincante. De hecho, de tanto insistir, encontraron su premio más allá de que el ‘13’ del Levante cuajó intervenciones extraordinarias. La más excelsa, un disparo de falta de Lo Celso, teledirigido al ángulo, que sacó milagrosamente con la yema de los dedos. Pese a ello, nada pudo hacer para evitar la diana de Fornals, que entrando en el área como cuchillo en mantequilla, cabeceó un centro de Abde al fondo de la red para lamento de un Levante que, más de corazón que de cabeza, luchó por obtener el premio de la victoria, pero el punto, pese a que sirva para sumar su primera unidad en el casillero, no quita el regusto amargo que provoca no recordar las emociones de las victorias.