Oficial: Etta Eyong debuta como futbolista del Levante UD

El camerunés parte desde el inicio en una alineación con cambio de sistema

Etta Eyong se mostró entusiasmado por firmar por los granotas y convencido de que es la mejor decisión para su carrera

Redacción SD

València

Confirmado: Etta Eyong, el futbolista que más ilusión genera en Orriols después de su fichaje por el Levante, sale como titular en el partido contra el Betis. El delantero parte desde el inicio en su primer partido con el Levante y demuestra que está en plenas condiciones para competir tras su brillante arranque con el Villarreal, en un once con diferentes modificaciones. La más clara, el cambio de sistema, donde Calero alinea a cuatro defensas y añade a un centrocampista: Ander Olasagasti. Mientras, Matías Moreno, tras jugar cinco minutos ante el Alavés, y no participar en los partidos posteriores, será la pareja de Elgezabal en el centro de la zaga.

ALINEACIÓN OFICIAL DEL LEVANTE UD

Ryan; Toljan, Elgezabal, Matías Moreno, Manu Sánchez; Oriol Rey, Pablo Martínez, Olasagasti; Carlos Álvarez, Etta Eyong, Iván Romero.

