En Directo
DIRECTO | Rueda de prensa de Mathew Ryan
Fichaje
Sabía que fue conocido que el club estaba buscando un portero y que el Levante lo tenía muy claro. Le pregunté a mi representante y estaba en contacto con Héctor. Jugar para un equipo de una liga tan buena como LaLiga es una oportunidad. La ciudad y el idioma los conozco. Tengo hambre para competir en el nivel más alto que pueda y el Levante es una oportunidad para mí.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Lección del propietario del Espanyol a Peter Lim
- Problemón para el Espanyol contra el Valencia CF por 'malísimo
- El Castellón despide a Plat y entrega el banquillo al exvalencianista Pablo Hernández
- El Athletic visita al Valencia con bajas importantes y una gran noticia para Valverde
- ¿Qué jugadores del Valencia CF terminan contrato a final de temporada?
- ¿Qué pasa con André Almeida?
- Gayà, Raba, Ugrinic y Cömert, sin tiempo que perder
- Preocupación en el Valencia BC por la inminente visita del Hapoel Tel Aviv al Roig Arena