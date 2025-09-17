Girona: territorio de salvación

Es la quinta jornada de liga, todavía es pronto para pronosticar el destino de los equipos que militan en la máxima categoría del fútbol español, pero el enfrentamiento de este sábado en Montilivi envía señales de importancia para Girona y Levante. La necesidad de obtener triunfos, pese a que se trate del tramo inicial de la competición, empieza a sobrevolar las mentes de ambos equipos al tener solo un punto en sus respectivos casilleros. Sobre todo, por el temor de que surjan incógnitas que pongan en entredicho el rumbo de cualquiera de los dos en el caso de no sumar los tres puntos en juego. Es, sin duda, lo que se quiere evitar en el Ciutat de València, donde existe el convencimiento de que el empate cosechado ante el Betis será el punto de partida hacia la permanencia. Sin embargo, salvarse en Primera, independientemente de las formas, es un supuesto más que distinguido en el imaginario levantinista. De hecho, el escenario en el que los de Julián Calero pretenden romper definitivamente el cascarón es donde el club escribió una de las muchas páginas de oro que tiene redactadas a lo largo de su centenaria y prestigiosa historia.

Montilivi será siempre el campo donde el Levante protagonizó una de las salvaciones más agónicas en sus 116 años de vida. Fue el 12 de mayo de 2019, en la penúltima jornada de LaLiga, y después de un partido cargado de sufrimiento y donde la tensión estuvo latente desde el primer minuto hasta el último. Además, el equipo dirigido, por aquel entonces, por Paco López vivió un comienzo muy accidentado que lastró el desarrollo de su planteamiento. En menos de 20 minutos, Toño García se lesionó en la primera acción del duelo, sufriendo una rotura fibrilar de grado II en los isquiotibiales de la pierna izquierda, y Rober Pier se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Para más inri, Sergio Postigo, el sustituto del gallego, se lesionó en la segunda parte, mientras que el sustituto del lateral izquierdo fue un Pedro López que, desde el 4 de noviembre de 2018 hasta la tarde del Girona-Levante, solo disputó 13 minutos en LaLiga. Dio la sensación de que el combinado granota afrontaría su final por la permanencia cogido con pinzas, pero, lejos de arrugarse, se creció ante la adversidad.

Bardhi celebra el gol de la salvación en Girona. / LUD

Bardhi se vistió de héroe

Y eso que el gol de Stuani, en el 60’, auguró el peor de los desenlaces, pero, dos minutos después, el eterno capitán de Torrent se quitó los complejos de su inactividad para ponérsela a la cabeza de José Luis Morales y empatar una contienda en la que siguieron habiendo obstáculos que superar. El más peligroso, gestionar las emociones que supuso un penalti de Coke Andújar sobre Stuani que derivó en la expulsión del lateral, pero donde la revisión posterior del VAR eliminó la tarjeta y anuló la pena máxima. Una decisión que le dio alas a los levantinistas para, sostenidos por un Aitor Fernández que se agigantó a base de grandes paradas, marcar el gol de la permanencia a cuatro minutos de cumplirse el 90’, obra de Enis Bardhi después de recoger un pase filtrado de José Gómez Campaña. A ojos de 316 granotas, número correspondiente a la grada visitante de Montilivi, que celebraron desde la absoluta locura el tanto del ‘10’ macedonio, el Levante se quedó en Primera a costa de un Girona que se convirtió en equipo de Segunda División de manera virtual. Dependió en la última jornada de una derrota del Celta ante el Rayo Vallecano además de tener que ganar en Vitoria y salvar una diferencia de siete goles. Seis años y medio después, el Levante no quiere ser víctima de ninguna revancha. Volver a ganar en Montilivi le da la vida a un equipo de Julián Calero con ganas de romper el cascarón de las victorias.