"El Levante fue la mejor opción del mercado y la paciencia me dio la recompensa"

Rendimiento

Tardas en adaptarte, pero tengo calidades para adaptarme rápido e intentar ayudar al equipo. Desafortunadamente salimos de los partidos sin sacar buenos puntos pero jugando bien. Vamos a sufrir, pero queremos dar rendimientos para dar lo mejor y quedarnos en Primera. Hemos vuelto contra el Betis y teníamos oportunidades para sacar ventajas. Hay muchos partidos pero me quedo con el punto, es la cosa más positiva. Es un punto más cerca del objetivo y estamos a dos de ganar un partido. Nuestro reto es la permanencia. Estamos haciendo mucho vídeo y analizando para mejorar, recuperando jugadores lesionados y teniendo más estabilidad tras el cierre de mercado. Nos estamos preparando para ganar al Girona.