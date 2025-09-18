Alan Matturro se reincorpora a los entrenamientos del Levante UD

El Levante suma efectivos a sus filas después de una pretemporada en la que las molestias físicas han lastrado la preparación de un equipo que, a pesar de llevar solo un punto en cuatro encuentros, tiene la sensación de que cotiza al alza. Su reseñable versión frente al Betis, sobre todo durante la primera parte, le hace afrontar la cita en Girona seguro de sus posibilidades y con la mentalidad de conseguir los tres primeros puntos de la temporada. Mientras, la plantilla suma efectivos a sus filas, y prepara el duelo de este sábado con un ‘nuevo’ inquilino en sus entrenamientos.

Alan Matturro se ejercitó este miércoles con el resto de sus compañeros de manera parcial y apunta a su regreso a los terrenos de juego después de permanecer ausente desde el 18 de julio, cuando el club informó que el defensor uruguayo sufrió una lesión en el recto femoral de la pierna izquierda. Tras aparecer en el primer amistoso veraniego ante el Johor durante la segunda parte, Matturro progresa con el fin de estar a disposición de Julián Calero para contribuir en el objetivo de la permanencia y de aumentar la competencia en el eje de la zaga.

COMUNICADO OFICIAL DEL LEVANTE UD

La plantilla levantinista ha retomado esta mañana los entrenamientos tras disfrutar en el día de ayer de jornada de descanso. En esta sesión, el técnico Julián Calero ha podido contar, de manera parcial, con Alan Matturro.

El conjunto granota trabaja en las instalaciones de la Ciudad Deportiva pensando en el próximo compromiso frente al Girona FC, que se disputará el sábado a las 14:00 horas en el Estadio Montilivi. La principal novedad del entrenamiento de esta mañana la ha protagonizado Alan Matturro que, tras recuperarse de su lesión en el recto femoral de la pierna izquierda, ha podido ejercitarse de manera parcial con el grupo.

El equipo se ejercitará durante toda la semana en sesión matinal en la Ciudad Deportiva, mientras que el viernes por la tarde emprenderá su desplazamiento a Girona.