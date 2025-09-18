Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Calero, forzado por primera vez a hacer un descarte técnico ante el Girona

Calero prepara el choque de Girona con los 24 jugadores con ficha del primer equipo y el tercer portero, Álex Primo

Manu Sánchez, jugador del Levante UD

Manu Sánchez, jugador del Levante UD / LUD

Agencias

EFE

València

El entrenador del Levante, Julián Calero, cuenta con toda la plantilla a su disposición para el encuentro del sábado en Girona, donde busca la primera victoria de la temporada, y tendrá que hacer por primera vez un descarte técnico este curso.

Con la incorporación al equipo del defensa uruguayo Alan Matturro, que estaba lesionado desde la pretemporada y ya trabaja con el grupo, Calero prepara el choque de Girona con los 24 jugadores con ficha del primer equipo y el tercer portero, Álex Primo, que tiene licencia del filial.

Viernes tarde, hora de viajar a Girona

El Levante viajará este viernes por la tarde a Girona en avión y aunque puede desplazarse todos los jugadores del equipo, dos de ellos se quedarán fuera de la convocatoria y no podrán sentarse en el banquillo visitante de Montilivi.

Si no hay ningún contratiempo en la sesión de entrenamiento de este viernes en la ciudad deportiva, lo lógico sería que Primo y Matturro fueran los descartes técnicos de Calero en la quinta jornada del campeonato en Primera División.

