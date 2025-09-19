Todos convocados para el partido en Montilivi
Calero, por primera vez desde que llegó al Levante, contará con la totalidad de su plantilla, aunque se verá con la obligación de hacer dos descartes entre los 25 que viajan a Girona
La recuperación de Alan Matturro y su incorporación a los entrenamientos hace que el Levante viaje a Girona con toda la plantilla a su disposición. Lo aseguró Calero en rueda de prensa: “Matturro lleva mucho tiempo sin jugar, entre la pretemporada y la Copa Oro. A nivel de entrenamientos ha tenido trabajo con los readaptadores amplio para estar bien. Por lo tanto, Matturro está disponible, como el resto de jugadores. Es la primera vez que tenemos a todos, aunque algunos con poco ritmo. Está para la convocatoria y para ser utilizado en caso de necesidad”.
Dicho y hecho: el Levante se desplazará a Girona esta tarde a las 18:00 desde el aeropuerto de Manises con 25 futbolistas en la expedición. Sin embargo, con la novedad de Alan Matturro, Calero deberá hacer un par de descartes más allá de que puede desplazar todos los jugadores del equipo. Por lo tanto, dos de ellos se quedarán fuera de la convocatoria y no podrán sentarse en el banquillo visitante de Montilivi.
CONVOCATORIA DEL LEVANTE UD:
1. P. Campos
2. Matías Moreno
3. Matturro
4. Dela
5. Elgezabal
6. Pampín
7. R. Brugué
8. Olasagasti
9. I. Romero
10. P. Martínez
11. A. J. Morales
12. Vencedor
13. Ryan
14. Cabello
15. Koyalipou
16. Arriaga
17. Víctor García
18. Losada
19. Carlos Espí
20. O. Rey
21. Etta Eyong
22. Toljan
23. Manu Sánchez
24. Carlos Álvarez
32. Álex Primo
