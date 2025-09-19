En Directo
Directo | Rueda de prensa de Calero previa al Girona
Valencianos y catalanes, ambos con un punto, necesitan empezar a sumar de tres en tres para intentar salir del pozo cuanto antes
Valencianos y catalanes, ambos con un punto, necesitan empezar a sumar de tres en tres para intentar salir del pozo cuanto antes. A partir de las 12 horas, síguela en SUPER.
