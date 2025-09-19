Jorge Cabello entra en la prelista de la sub21

Jorge Cabello ve recompensada su más que notable temporada en Segunda División, y su reseñable rendimiento en sus tres primeros encuentros en Primera de la mano del Levante, llamando la atención de la RFEF. Según pudo saber SUPER, el talentoso canterano ha sido preseleccionado por la Selección Española sub21 para la concentración que se llevará a cabo del 6 al 12 del próximo mes de octubre, donde el combinado dirigido por David Gordo se enfrentará a Finlandia en un duelo correspondiente a la fase de clasificación para la Eurocopa de 2027 que se disputará en Albania y Serbia. El canario ha llamado la atención de los técnicos procedentes de Las Rozas, que valoran de forma muy positiva su progresión en el centro de la zaga granota, y lo ven como un futbolista de gran interés para desarrollar sus virtudes con la sub21 de España.

Progresión ascendente

El central, de esta manera, obtiene el premio de su destacable rendimiento en la defensa del Levante un año y medio después de aparecer en el mundo profesional. Debutó en Santander, el 20 de abril de 2024 de la mano de Felipe Miñambres, y poco tardó en hacerse hueco en una plantilla que, pocos meses más tarde, le hizo ficha del primer equipo. Junto a Julián Calero disputó 20 partidos en Segunda División repartidos en 1.459 minutos y se erigió como una de las piezas de más valor en el conjunto del ascenso, llegando a jugar en el Ciutat de València frente al Tenerife infiltrado del tobillo derecho. Ahora, en la élite del fútbol español, Jorge Cabello trabaja para revertir su situación después de que el cambio de una defensa impar a una línea de 4, pese a sus grandes actuaciones ante el Alavés, el Barça y el Elche, haya disminuido su protagonismo. A pesar de ello, su talento no pasa desapercibido en el universo del balompié y, de momento, ya ha entrado en el ecosistema de ‘La Roja’.