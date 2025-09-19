Montilivi como punto de partida

No es una final para el Levante, pero sí la oportunidad de determinar hacia dónde va el futuro del equipo granota. Si cotiza al alza o se sigue complicando como en los encuentros anteriores, donde los pequeños detalles marcaron el rumbo de una plantilla que necesita sumar puntos de donde sea. Puede parecer exagerado al tratarse de la 5 jornada de LaLiga, pero, tal y como dejó entrever Julián Calero en más de una ocasión durante sus primeros pasos en la élite, el fútbol no espera y necesita de triunfos que alimenten sus objetivos con tal de que no se compliquen. El Levante va a Girona con dos objetivos en mente: ganar y quitarse de encima las cadenas que lastran no solo su rendimiento, sino también su confianza.

El de Montilivi no será un partido a vida o muerte como el de 2019, pero la necesidad estará latente para ambos equipos al registrar el mismo número de puntos. Una única unidad sumada es el balance tanto de Girona como Levante, donde los levantinistas, más allá del insuficiente choque frente al Elche, se han sentido capaces de acercarse a la victoria. Sin embargo, los goles encajados en el último minuto frente a Alavés y Barça, al igual que la ventaja desaprovechada contra el Betis (también sucedió frente a los de Hansa Flick) han penalizado a un conjunto que ocupa el antepenúltimo puesto de la tabla, pero que siente que tiene mimbres para huir de su realidad actual. Sobre todo, con la presencia de Etta Eyong, quien se estrenó como goleador en su debut como levantinista, y la permanencia de Carlos Álvarez, el héroe del ascenso.

Un Girona aturdido

Con todos disponibles tras la vuelta a los entrenamientos de Matturro, a la espera de saber qué dos descartes realizará Calero entre los 25 que se han subido al avión que les lleva a Girona, el Levante busca pescar en río revuelto. El año pasado, el conjunto de Míchel Sánchez pasó de disputar Champions y a coquetear con un descenso que esquivaron gracias al colchón de puntuación obtenido, sobre todo, en la primera vuelta. No obstante, las malas sensaciones con las que acabaron la temporada 24/25 se vuelven más agridulces al ver cómo el Girona sigue sin revertir su mala tendencia. Estuvo a punto de ganar en Balaídos, pero un penalti transformado por Borja Iglesias en el 90’ dilató la racha de un cuadro catalán que solo tiene en su casillero la unidad obtenida en Vigo. El resto, derrotas, con la de La Cerámica (5-0) como la más sonrojante. De esta manera, pretenden vencer al Levante sin Lemar (dos semanas de baja por una dolencia en el sóleo), David López, Juan Carlos ni Tsygankov. No obstante, el Levante, tal y como sucedió en 2019, quiere volver a asaltar Montilivi para dar tres pasos hacia la salvación.