"No tenemos ansiedad, sino ganas de liberarnos consiguiendo la primera victoria"

Tridente atacante y Brugué

Están enchufados todos. Tenemos muchas variantes y buenos jugadores. Ahora con Unai Vencedor y Arriaga tenemos una buena dosis de estabilidad, al igual que Toljan y Manu, con Víctor y Pampín apretando. Hay que mejorar los pequeños detalles porque son muy grandes en el fútbol. Veo la actitud de los jugadores. La mejor forma de recuperar a Brugué es ver cuál es su mejor versión. En pretemporada lo vimos mejor que nunca. Paró diez días pero tiene muchas condiciones. Me gusta qur tiene cercanía con el gol y versatilidad. En recorrido corto es capaz de dar un tiro o una asitencia. Es de los que tiene un plus de cara a gol. Tiene que estar tranquilo porque es un jugador importante para mí.