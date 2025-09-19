Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"No tenemos ansiedad, sino ganas de liberarnos consiguiendo la primera victoria"

Julián Calero viaja a Girona sin etiquetar el partido como final, pero dándole mucha importancia por la situación clasificatoria del equipo

Calero, en rueda de prensa.

Calero, en rueda de prensa. / LUD

Rafa Esteve

Girona y Levante, ambos con un punto, necesitan empezar a sumar de tres en tres para intentar salir del pozo cuanto antes. Sigue la rueda de prensa en Superdeporte.

Directo | Rueda de prensa de Calero previa al Girona

