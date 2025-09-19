En Directo
"No tenemos ansiedad, sino ganas de liberarnos consiguiendo la primera victoria"
Julián Calero viaja a Girona sin etiquetar el partido como final, pero dándole mucha importancia por la situación clasificatoria del equipo
Girona y Levante, ambos con un punto, necesitan empezar a sumar de tres en tres para intentar salir del pozo cuanto antes. Sigue la rueda de prensa en Superdeporte.
Directo | Rueda de prensa de Calero previa al Girona
Finaliza la rueda de prensa de Julián Calero previa al partido contra el Girona.
Etta Eyong
Ya conocía a Etta y fue una de las primeras prioridades que pusimos. El club y Danvila hicieron un trabajo excelente. Nos gusta su presencia, cómo vive este juego y su juego de espaldas. Si logramos ordenarle algunas situaciones y potenciar lo que tiene será imparable.
Calendario y cambio de rol de Morales
Sobre la marcha. Me preocupa la primera batalla y cuando acaba la primera hacemos inventario de la situación y qué vamos a necesitas. A partir de cómo queda el equipo mental y físicamente planteas el siguiente. José es un jugador muy inteligente. He hablado de lo que quiero que me aporte. Si juega 20 minutos quiero que dé el máximo pero no descarto que pueda jugar de principio muchos días. Es un papel importante el que tiene. Está teniendo protagonismo y lo va a seguir teniendo. Mantiene su personalidad.
Girona
Es lo que veo. Tiene a Míchel, fue jugador mío en el Rayo Vallecano. El fútbol no te da siempre lo que quieres. Su objetivo es competir bien. Está ordenado y trabajado, que hace cosas con nivel alto y con jugadores con un nivel muy alto. Sabemos hacer mucho más de lo que hemos hecho.
Kervin Arriaga
Fueron minutos donde el rival estaba debilitado. Entra fresco, pero está fino, es atlético, no se arruga, tiene buen tacto con balón... Tiene personalidad y tiene que ser importante. Su presencia en el campo nos hace falta. Va despacio pero ha ganado físico, confianza y terreno a la lesión.
Tridente atacante y Brugué
Están enchufados todos. Tenemos muchas variantes y buenos jugadores. Ahora con Unai Vencedor y Arriaga tenemos una buena dosis de estabilidad, al igual que Toljan y Manu, con Víctor y Pampín apretando. Hay que mejorar los pequeños detalles porque son muy grandes en el fútbol. Veo la actitud de los jugadores. La mejor forma de recuperar a Brugué es ver cuál es su mejor versión. En pretemporada lo vimos mejor que nunca. Paró diez días pero tiene muchas condiciones. Me gusta qur tiene cercanía con el gol y versatilidad. En recorrido corto es capaz de dar un tiro o una asitencia. Es de los que tiene un plus de cara a gol. Tiene que estar tranquilo porque es un jugador importante para mí.
Goles encajados
No me gustan que pasen tantas cosas cerca de nuestra área. puedes ser muy dominador del juego que si juegas contra el Barça te lo quitan. Nosotros hemos planteado una serie de cuestiones que han salido muy bien y otras no tan bien.
Ansia de primera victoria
Intento que mis jugadores vayan al día. Tenemos tres partidos que son nueve puntos. Queremos ganar. No tenemos ansiedad, sino ganas de liberarnos y conseguir la primera victoria. La presión es un privilegio, si la asumes bien, y algo con lo que convivir.
Carlos Álvarez
Ha hecho desde que llegó aquí una temporada extraordinaria y, a pesar de estar lesionado, ha ido ganando y ya está en el nivel que demuestra. Es referencia en el Levante. Tiene un valor de mercado difícil de sostener pero el club hace bien queriéndole renovar. Él está muy feliz en el Levante.
Plan específico con Matías y Matturro
Tenemos una forma de trabajar muy específica relacionado con la fuerza. Dentro de lo que es un atleta, adaptándolo al futbolista. Unos venían bien y otros con muy poco. Con ambos hemos tenido trabajo especial. Tienen que saber con quién van a bregar en temporada.
