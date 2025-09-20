Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Directo | Calero habla tras el partido de Montilivi

Calero habla tras el partido de Montilivi

Calero, en Montilivi.

Calero, en Montilivi. / LALIGA

Rafa Esteve

Rafa Esteve

Julián Calero habla tras el partido de Montilivi en el que se han medido Girona y Levante UD.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents