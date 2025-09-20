Victoria importante

Hemos estado bien con once, con diez y con 9. He de felicitar al Girona por cómo ha aguantado en sus condiciones. Las expulsiones son justas. Estas son las bases donde nos queremos asentar para ser competitivos. Estaremos abajo y por eso no me pondré nervioso. No voy a tirar cohetes en la victoria ni a ser derrotismo en la derrota, pero mi equipo empieza a coger identidad. Es la primera victoria en su vuelta a Primera División. No es cualquier cosa.