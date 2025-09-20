En Directo
"Mi equipo empieza a coger identidad"
Calero siente que "las bases" mostradas en Montilivi son donde el Levante se quiere "asentar para ser competitivos"
Julián Calero habla tras el partido de Montilivi en el que se han medido Girona y Levante UD.
Finaliza la rueda de prensa de Julián Calero tras la victoria del Levante ante el Girona.
¿Ha hablado que Míchel?
Muy poco. Cuando a uno le cae el partido que le ha caído no tienes ganas de hablar con nadie. Sé la implicación y el trabajo que hace. El fútbol se le pone de lado pero trabajará para ponérselo de cara. Estaba fastidiado. Míchel es fuerte y saldrá de esta.
El Levante también tienen grandes jugadores
Sí, pero la mayoría debutan en Primera División y tienen que demostrar cosas. Quieren demostrar y tienen hambre. El Levante va a pelear. El dinero en el fútbol no lo es todo. Nosotros tenemos alma y corazón.
Unai Vencedor
Con doble '6' nos protegemos mejor. Queríamos soltar a la gente de arriba. Unai ha ido con la idea de maquillar algunas cosas y ayudar al equipo con las soluciones que aporta.
Menos puntos de los merecidos
Desde fuera la gente me daban ese feedback, pero nos faltaban la seguridad de los puntos. Hay gente que va al revés: juega bien y conseguirás puntos, pero creo que los puntos son los que te dan fuerza. El otro día nos empataron tras ir 2-0 ganando, pero el punto nos sirve para despegar. Nos hacía falta para romper el cascarón. Hoy, por fin, hemos encontrado un Levante diferente.
Crecimiento del equipo
Habíamos hecho cosas bien y hoy queríamos encontrar al equipo. Me preocupa hacer lo correcto con balón. Ese crecimiento marcará nuestro ritmo de juego. Es un día importante: ha marcado Etta, Koya, Carlos, que ha hecho un partido extraordinario... Ha salido todo a pedir de boca, mejor imposible.
Victoria importante
Hemos estado bien con once, con diez y con 9. He de felicitar al Girona por cómo ha aguantado en sus condiciones. Las expulsiones son justas. Estas son las bases donde nos queremos asentar para ser competitivos. Estaremos abajo y por eso no me pondré nervioso. No voy a tirar cohetes en la victoria ni a ser derrotismo en la derrota, pero mi equipo empieza a coger identidad. Es la primera victoria en su vuelta a Primera División. No es cualquier cosa.
- Kiat Lim habla sobre la venta del club: 'Quizás puedas juzgarme en cinco años
- Kameron Taylor, De Larrea y Omari Moore lideran el festival ante el Baskonia
- Tebas y Javier Gómez responden a la venta del Valencia
- El Valencia CF logra incrementar su límite salarial de plantilla
- ‘Punt a punt’ ofrece los partidos Villarreal-Osasuna, Valencia-Athletic de Bilbao
- Corberán explica su papel en la renovación de Almeida y los fichajes
- El Athletic explica la cesión de Agirrezabala: 'Tiene mucho mercado
- Así son las instalaciones del Valencia Basket en el Roig Arena