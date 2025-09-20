Calero mantiene los pies en el suelo pese a la goleada en Girona

Los tres puntos logrados en Montilivi ya no se los quita nadie al Levante de Calero. La victoria pone en valor el trabajo de un equipo al que el fútbol le dio la espalda durante las cuatro primeras jornadas de competición, pero que ha conseguido quitarse la desconfianza de encima, recuperar sus señas de identidad y sumar una victoria capital para reforzar la mentalidad de la plantilla.

Da la sensación de que el Levante ha pasado de la noche al día en un abrir y cerrar de ojos, después de quedarse con la miel en los labios frente al Betis al desaprovechar una ventaja de dos goles en el marcador, pero Calero no quiere que la euforia invada los alrededores del coliseo de Orriols. Defiende que la dureza de la categoría obligará a dar el do de pecho de manera constante y que el Levante navegará en el sufrimiento, pero desde el convencimiento de que, tal y como sucedió en la 24/25, todo va a salir bien.

La valoración de Calero

“El equipo ha tenido seguridad y esa es la base en la queremos asentar para ser competitivos. Sabemos que vamos a estar en la parte de abajo, por eso no nos hemos puesto nerviosos y hoy no voy a tirar cohetes. Lo que quiero es que mi equipo tenga una identidad y ya se va viendo. Vamos cogiendo confianza y es lo que más me satisface de la victoria de hoy. Estamos muy contentos porque es la primera victoria del Levante en el reencuentro en Primera. No es cualquier cosa”.